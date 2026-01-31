Magalì Miraglio Mellano regina d’Italia: oro tricolore U18 nella sprint di Lama Mocogno

Sulle piste delle Piane di Mocogno, a Lama Mocogno, il lungo fine settimana dei Campionati Italiani giovanili di sci di fondo si è aperto nel segno della provincia di Cuneo. La prima giornata di gare, interamente dedicata alla sprint in tecnica libera, ha incoronato Magalì Miraglio Mellano campionessa italiana U18, regalando al movimento cuneese un titolo di assoluto prestigio.

La portacolori dell’Esercito ha saputo interpretare al meglio una gara veloce e tattica, imponendosi con autorità davanti a Clara Facchini delle Fiamme Oro e a Lucia Delfino dello Sci Club Valle Stura. Un successo netto, maturato turno dopo turno, che conferma la crescita costante dell’atleta cuneese e il suo ruolo di riferimento nella categoria.

Alle spalle del podio, la giornata ha visto un’ulteriore presenza cuneese di rilievo, con Lucia Brocchiero e Viola Camperi delle Fiamme Gialle a chiudere rispettivamente al quarto e quinto posto. Sesta posizione per Giulia Ronchail del Nordico Pragelato, mentre Iris Cavallera dell’Alpi Marittime ha raggiunto la finale chiudendo al decimo posto. Più indietro Sofia Cogoli, ventesima.

Anche al maschile la provincia di Cuneo si è ritagliata uno spazio da protagonista. Il titolo italiano U18 è andato a Thomas Maestri delle Fiamme Oro, ma sul podio è salito anche il cuneese Giacomo Barale dell’Esercito, secondo al termine di una prova solida e combattuta. Sesto posto per Nicola Giordano dell’Alpi Marittime, mentre Leonardo Brondello dello Sci Club Valle Stura ha chiuso undicesimo dopo le semifinali.

Nelle categorie superiori non sono mancati altri segnali positivi. Tra le U20 femminili, il titolo è andato a Marie Schwitzer del Centro Sportivo Carabinieri, con la cuneese Matilde Giordano delle Fiamme Oro capace di salire sul podio con un significativo terzo posto. In campo maschile, successo di Marco Pinzani delle Fiamme Gialle, mentre il cuneese Filippo Massimino dell’Alpi Marittime ha chiuso dodicesimo.

La giornata ha assegnato anche punti per la Coppa Italia nelle categorie Senior e U16. Tra le più giovani, da segnalare il secondo posto di Elena Carletto dell’Entracque Alpi Marittime nella gara femminile e l’ottimo comportamento dei club cuneesi anche al maschile, con diversi atleti stabilmente nelle prime posizioni.