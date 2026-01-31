Giorno del Ricordo, Fossano commemora l’esodo e le foibe

La città di Fossano si prepara a celebrare il Giorno del Ricordo, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, con una manifestazione patriottica dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e all’esodo delle popolazioni istriane, fiumane e dalmate. Un appuntamento che intende unire commemorazione, riflessione storica e partecipazione civica, coinvolgendo istituzioni, associazioni e cittadinanza.

Il programma si sviluppa su due giornate. Martedì 10 febbraio, presso la Sala Savio dell’Istituto Salesiani CNOS-FAP, è in calendario una conferenza rivolta agli studenti, accompagnata dalla proiezione di un video introduttivo. Interverranno Anna Mantini, vicepresidente provinciale del Comitato 10 Febbraio e presidente del Circolo culturale Il Ragno, e Giuliana Donorà, esule istriana di seconda generazione, per un confronto diretto con i più giovani sul significato storico e umano di quella pagina di Novecento.

Il momento centrale della commemorazione si terrà mercoledì 11 febbraio. Alle ore 11, nella Cappella di Istituto Salesiani Fossano (via Verdi), sarà celebrata la Santa Messa in suffragio delle vittime delle foibe e in ricordo degli esuli. A seguire, alle 11.45, la deposizione di una corona in Piazza Norma Cossetto, alla presenza delle autorità, delle associazioni d’Arma e degli allievi delle scuole cittadine accompagnati dagli insegnanti.

La manifestazione gode del patrocinio gratuito dell’Amministrazione comunale e provinciale. Sono stati invitati a partecipare il sindaco, l’assessore alla Cultura, i consiglieri comunali, le associazioni locali, i dirigenti scolastici e l’intera cittadinanza, con l’obiettivo di rendere il Giorno del Ricordo un momento realmente condiviso.

“Tutti possono partecipare alla cerimonia patriottica – sottolinea Anna Mantini – con la quale vogliamo ricordare il sacrificio dei martiri delle foibe e il dramma degli esuli, costretti con il terrore ad abbandonare terre da sempre italianissime. Auspichiamo una manifestazione capace di andare oltre gli schieramenti partitici, nel segno della memoria e del rispetto”.