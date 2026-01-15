Smart Villages nel GAL Mongioie: un incontro informativo a Mondovì

Trasformare la Cascina della Nova e l’annesso castagneto da frutto urbano (tra i pochi oggi esistenti in Italia) nel punto di contatto strategico e sperimentale per accorciare le distanze tra la pianura e la montagna, favorendo una strategia di sviluppo sostenibile e territorialmente interconnessa.

Questa, in breve, la finalità con cui il Comune di Mondovì, nel ruolo di capofila, in collaborazione con i Comuni di Briga Alta, Lisio, Perlo e Viola e la Fondazione Istituto Casati Baracco ETS, intende prendere parte all’intervento SRG07 “Cooperazione per lo Sviluppo Rurale, Locale e Smart Villages” previsto dalla Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027 del GAL Mongioie.

Valorizzare il bosco come luogo di formazione, di svago e di contesto produttivo, insomma, per un territorio monregalese sempre più coeso e connesso. L’intera progettualità verrà presentata al pubblico il prossimo 19 gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Comunale delle Conferenze “Luigi Scimè” (corso Statuto 11/D). Ingresso libero.