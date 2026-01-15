L’IISS Arte Bianca “Cillario Ferrero” di Neive brilla al Cooking Quiz e conquista la Finale Internazionale di Parma

Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Neive. Gli studenti e le studentesse dell’IISS “Cillario Ferrero” sono stati protagonisti del progetto didattico, di respiro europeo, che da dieci anni coinvolge gli Istituti alberghieri integrando competenze tecniche e percorsi formativi innovativi basati su formazione, gamification e confronto.

La giornata si è arricchita ulteriormente grazie alle masterclass firmate ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Lo chef Fulvio Vailati ha coinvolto le classi di pasticceria parlando di lievito madre.

Al termine della tappa, le classi 3ªH, 4ªF (indirizzo Pasticceria) hanno conquistato il pass per la Finalissima, in programma mercoledì 6 maggio a Parma, presso l’Auditorium Paganini. La scelta di Parma, prima città italiana riconosciuta Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, come sede della finalissima offrirà agli studenti l’opportunità di approfondire le sei filiere d’eccellenza del territorio nel cuore del made in Italy agroalimentare: il Prosciutto di Parma, il Parmigiano Reggiano, la pasta, il pomodoro, le conserve ittiche e la trasformazione del latte.

Grande entusiasmo tra gli studenti e soddisfazione condivisa anche dal corpo docente. “Appuntamento interessante e formativo per studenti e docenti”, ha commentato Elettra Rampone, docente del "Cillario Ferrero".

“Giornata fantastica con il Cooking Quiz!", ha dichiarato Rosario Torre, docente dell’’Istituto Arte Bianca di Neive, aggiungendo: “Tanta formazione e molto interesse da parte dei nostri alunni. Ci vediamo a Parma per la Finalissima!”

L’edizione 2026 rappresenta un traguardo importante per il progetto, che celebra dieci anni di attività, confermandosi come uno dei format educativi più apprezzati nel settore della formazione alberghiera, con il coinvolgimento annuale di oltre 35mila studenti in Italia e in Europa.

In palio per le classi vincitrici una giornata di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e un viaggio premio in Grecia per l’intera classe.

Il Cooking Quiz è un progetto didattico di PLAN Edizioni, diretto e coordinato da PEAKTIME, con il supporto del Comitato Scientifico composto da ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.) e Nazionale Italiana Cuochi (N.I.C.). L’iniziativa è sostenuta da Re.Na.I.A. e AEHT ed è patrocinata da Confartigianato Alimentazione e CNA Agro-Alimentare

A rafforzare il valore formativo del Cooking Quiz contribuisce anche il sostegno di importanti partner che hanno scelto di affiancare il progetto condividendone i valori e l’impegno educativo. Tra i partner che sostengono l’edizione 2026 Assogi, Ballarini, Consorzio Nazionale Biorepack, Coal, Consorzio di tutela di Mozzarella di Bufala Campana DOP, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Consorzio Pomodoro San Marzano DOP, Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, Consorzio del Prosciutto di Parma, Ferron Antica e Rinomata Riseria, Gest.Cooper, Molino Spadoni, Montasio Formaggio DOP, Orogel, TreValli-Cooperlat, Zwilling.

Cooking Quiz è patrocinato da Confartigianato Alimentazione.