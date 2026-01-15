CALCIO / Il Cuneo vola in finale di Coppa Italia, battuto il Volpiano ai rigori

L’AC Cuneo 1905 ha battuto ai calci di rigore il Volpiano Pianese, nella semifinale di ritorno della Coppa Italia Eccellenza.

Non sono bastate due partite, una da 90’ e l’altra da 120’, per decretare la vincitrice e quindi si è arrivati allo spettro dei rigori. Ad imporsi è stato il Cuneo con il risultato di 6-5 (1-2 dts).

Nel match delle 19:30 a partire meglio sono i padroni di casa che, in un primo tempo comunque equilibrato, si portano avanti con Borin (34’) e raddoppiano in pieno recupero con Caldirola (45’+1). La squadra di mister Danilo Bianco non ci sta e riporta la doppia sfida in parità con Regolanti ad inizio ripresa (55’). Di qua in poi è un susseguirsi di emozioni con occasioni per entrambe le formazioni. Al 90’ il risultato è di 2-1 e quindi si va ai supplementari. Al termine della mezz’ora aggiuntiva in canovaccio non cambia e allora la semifinale si decide ai calci di rigore.

Dal dischetto i biancorossi sono stati glaciali con tutti e cinque i “penalty” trasformati (in ordine: Nacci, Giraudo, Benso, Scotto e Regolanti). Da segnalare la parata decisiva di Cavalieri sul quarto rigore torinese battuto da Caldarola.

All’andata il Cuneo vinse 2-1 al “Paschiero”, gol di Nacci e Caristo e rete ospite di Pinelli.

I ragazzi di mister Bianco avevano raggiunto il penultimo atto grazie al successo ai quarti contro il Fossano (1-0 al ritorno dopo che all’andata finì 1-1 al “Pochissimo”). I cuneesi avevano avuto la meglio anche sul Centallo (ottavi) e Pro Dronero (sedicesimi).

In finale i biancorossi affronteranno l’Alessandria che ha battuto ai calci di rigore il Borgosesia dopo lo 0-0 nei 120’ (pareggio a reti bianche anche all’andata). L’ultimo atto è previsto per mercoledì 28 gennaio su un campo neutro ancora da stabilire.

La vincitrice della competizione regionale prenderà il via alla fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza che inizierà l’11 febbraio. La squadra che riuscirà ad imporsi nel torneo nazionale otterrà di diritto la promozione al campionato di Serie D (stagione 2026/27), nel caso in cui la vincitrice sia già promossa allora la promozione verrà assegnata all’altra finalista.

Prossimo appuntamento per il Cuneo domenica 18, quando i ragazzi di mister Danilo Bianco faranno visita all’abbordabile Luese Cristo in occasione della 17a giornata di campionato. Fischio d’inizio alle 14:30 al Centro Sportivo Centogrigio.

TABELLINO:

VOLPIANO PIANESE – CUNEO 5-6 (2-1 dts)

Volpiano Pianese: Proietti, Vada, Biondo (66’ Piotto), Casadei, Carli, Fontana, Caldarola, Della Valle (97’ Shtjefni), Pinelli, Zunino, Borin (73’ Fontana). A disposizione: Murgia, Cotroneo, Gamba, Milan, Di Masi, Baumgartner. Allenatore: Davide Santoro.

Cuneo: Cavalieri, Silvestro (46’ Benso), Tall (46’ Scotto), Giraudo, Rizzo, Angeli, Rastrelli (46’ Ghibaudo), Galfrè, Nacci, Caristo (99’ Magnaldi), Regolanti. A disposizione: Aime, Bernardi, Orlando, Magnaldi, Bianco, Giordana. Allenatore: Danilo Bianco.

Gol: Borin 34’ (V), Caldarola 45’+1 (V), Regolanti 51’ (C)

Rigori:

Volpiano: Pinelli (gol), Shtjefni (gol), Vada (gol), Caldarola (parato)

Cuneo: Nacci (gol), Giraudo (gol), Benso (gol), Scotto (gol), Regolanti (gol)

Arbitro: Jacopo Apicella di Novara, coadiuvato dagli assistenti Othmane Horri di Novara e Lorenzo Fossat di Pinerolo