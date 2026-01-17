A Barge e Bagnolo l’estrazione dei biglietti del concorso natalizio

Si svolgerà domani, domenica 18 gennaio, la cerimonia di estrazione del concorso “Passaporti vincenti”, promosso dal Distretto diffuso del commercio “La via delle 5 terre da scoprire”.

A Barge l’appuntamento è fissato alle 11,15 in piazza Garibaldi, mentre a Bagnolo Piemonte l’estrazione si terrà domenica pomeriggio alle 15 nella Sala consiliare del Comune, con diretta social per consentire a tutti di seguire l’evento.

Il concorso è stato lanciato l’8 dicembre e si è concluso domenica 11 gennaio, con l’obiettivo di unire la visita ai presepi più iconici e caratteristici del territorio alla frequentazione e agli acquisti nei negozi aderenti dei comuni di Cavour, Barge, Bagnolo Piemonte, Vigone e Villafranca Piemonte.

Per partecipare era necessario raccogliere sette timbri, con una spesa minima di 10 euro per ciascun timbro: cinque nello stesso comune e due in altri comuni del Distretto. Ulteriori timbri potevano essere ottenuti nelle postazioni allestite presso i cinque presepi individuati: sulla Rocca di Cavour, sul Po a Villafranca Piemonte, in piazza Paire a Bagnolo Piemonte, alla Madonna della Rocca a Barge e nella chiesa di San Bernardino a Vigone.

Al termine delle estrazioni, i passaporti vincenti verranno pubblicati, permettendo ai partecipanti di conoscere ufficialmente l’esito del concorso. Un’iniziativa che ha saputo valorizzare tradizioni, territorio e commercio locale, rafforzando la collaborazione tra i comuni della “Via delle 5 terre da scoprire”.