SCI DI FONDO / Sprint di Falcade, il Cuneese brilla: Forneris oro, Romano argento e Barale bronzo

Falcade ha ospitato la prima giornata della due giorni dedicata alla Coppa Italia e ai Campionati Italiani Giovani di sci di fondo, con le gare sprint in tecnica classica sulla pista Pietro Scola. Una giornata ricca di spettacolo e di sfide serrate tra le categorie assolute e giovanili.

La sprint assoluta maschile ha visto trionfare il centro sportivo Esercito con Giacomo Gabrielli, che ha preceduto il giovane talento Aksel Artusi e Martin Coradazzi. Completano la top five Marco Gaudenzio (Under Up Ski Team) e Alessandro Chiocchetti (GS Fiamme Gialle). Chiude al 6° posto il cuneese Davide Ghio (Fiamme Gialle), mentre Lorenzo Romano (Carabinieri) si ferma al 23° posto. Tra le donne, grande prestazione di Maria Eugenia Boccardi (Under Up Ski Team), che si è imposta su Marit Folie (CS Esercito) e Cristina Pittin (CS Esercito). 11° posto per Elisa Gallo (Fiamme Gialle) che si ferma alle semifinali.

Nella categoria maschile U20, doppietta cuneese: Edoardo Forneris (CS Esercito) ha conquistato il primo posto davanti Alessio Romano (CS Carabinieri) e Niccolò Giovanni Bianchi (CS Esercito) rispettivamente secondo e terzo. Gabriele Nordiato (Alpi Marittime) si ferma ai quarti di finale terminando al 23° posto.

[Edoardo Forneris nella foto di Adriano Barioli]

Nella categoria femminile U20, trionfo di Caterina Milani (CS Carabinieri), davanti a Margherita Rodigari (Sporting Livigno) e Claire Frutaz (CS Esercito).

La categoria U18+U16 femminile, successo di Emma Schwitzer (CS Carabinieri), davanti a Martina Bisson (CS Esercito) e Ines Negroni (SC 13 Clusone). Alle seminifinali si fermano le due piemontesi Lucia Delfino (Valle Stura) che chiude al 9° posto e Giulia Ronchail (Nordico Pragelato). Più attardate Sofia Cogoli (Nordico Pragelato) 29°, Amenlie Ferrino Cellerier (Nordico Pragelato) 36ª, Chiara Olivero (Valle Maira) 38ª, Sofia Faggio (Valle Pesio) 42ª, Gaia Rostan (Nordico Pragelato) 43ª.

La categoria maschile ha visto la vittoria di Thomas Maestri (GS Fiamme Oro), seguito da Alan Antognoli (Sporting Livigno) e dal cuneese Giacomo Barale (CS Esercito). Ai quarti di finale si fermano Nicola Giordano (Alpi Marittime) 23° e Leonardo Brondello (Valle Stura) 28°.