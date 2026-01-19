“Servono decisioni, non rinvii”: dopo l’aggressione al capotreno la richiesta di un cambio di passo da parte del centrodestra braidese

Riceviamo e pubblichiamo:

"L’aggressione al capotreno avvenuta nei giorni scorsi alla stazione di Bra è un fatto grave, che non può essere minimizzato né archiviato come episodio isolato. È, al contrario, l’ennesima conferma di una situazione critica che denunciamo da tempo. Come amministratori locali e rappresentanti dei partiti del governo nazionale abbiamo avanzato richieste precise e concrete: l’introduzione del taser per supportare e garantire al meglio la Polizia Municipale, l’istituzione di un presidio fisso in stazione e al Movicentro, il ripristino del posto fisso della Polfer in stazione, perso negli scorsi anni, la revisione del Regolamento di Polizia Urbana e l’istituzione delle cosiddette 'zone rosse'. Proposte formalizzate e reiterate, che ad oggi non hanno ancora trovato riscontro in atti o decisioni operative. Diamo atto che sul tema della sicurezza le competenze sono ripartite tra più livelli istituzionali, ma questo non può e non deve diventare un alibi per l’inazione. La sicurezza non si garantisce con dichiarazioni di principio o rassicurazioni generiche, bensì con scelte chiare, atti concreti e assunzione di responsabilità da parte di chi governa la città. Noi continueremo a fare la nostra parte, sollecitando interventi e avanzando proposte nell’interesse dei cittadini e di chi ogni giorno lavora e transita in luoghi sensibili come la stazione. Resta ora da capire se l’ennesimo sollecito verrà nuovamente ignorato o se, finalmente, verremo convocati per affrontare in modo serio e definitivo il problema della sicurezza a Bra. Decisioni e confronto sono ciò che i cittadini si aspettano; ulteriori rinvii non sono più accettabili".

Francesco Racca (Forza Italia Bra), Carlo Patria (Fratelli d’Italia -Bra), Giuliana Mossino (Lega Salvini Piemonte Bra)