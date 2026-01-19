Addio a Sebastiano Cavalli, presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Cuneo ed ex consigliere comunale ad Alba

Lutto nel mondo della sanità provinciale e regionale per la scomparsa, a 69 anni, di Sebastiano Cavalli, medico chirurgo, dal dicembre 2024 presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Cuneo.

Originario di Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania, e residente a Guarene, nel Roero, Cavalli era responsabile del "Day e Week Surgery" dell’ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno dopo essere stato per lunghi anni dirigente medico della Chirurgia al "San Lazzaro" di Alba.

A darne il triste annuncio la moglie Concetta, i figli Mauro con Irene, Miriam con Antonio e l'adorata nipote Vittoria.

"HA GUIDATO L’ORDINE CON DEDIZIONE E COMPETENZA"

"Figura centrale della sanità piemontese – lo ricorda con profondo rammarico l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cuneo –, ha guidato l’istituzione con dedizione e competenza. Medico chirurgo di lunga esperienza, ha legato la sua carriera professionale all’Ospedale di Alba e, successivamente, all’Ospedale 'Michele e Pietro Ferrero' di Verduno, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della struttura di Endocrinochirurgia. Parallelamente all’attività clinica, ha svolto un’intensa attività istituzionale e sindacale a tutela della categoria, ricoprendo, tra i vari incarichi, la carica di segretario regionale Cimo-Fesmed. Il Consiglio Direttivo e gli iscritti tutti ne ricordano l’alto profilo professionale, l’integrità e il costante impegno profuso nel rappresentare la classe medica della nostra provincia".

L’IMPEGNO SINDACALE

Era inoltre segretario nazionale amministrativo della federazione Cimo-Fesmed, sindacato medico del quale era anche presidente regionale. «Figura centrale nella vita del nostro sindacato negli ultimi anni – dichiara Guido Quici, presidente nazionale Cimo e Cimo-Fesmed -, Sebastiano ha offerto con costanza un contributo autorevole, competente e lungimirante alla nostra azione sindacale, diventando per tutti un punto di riferimento nella gestione di numerose e complesse questioni. Non ha mai fatto mancare la sua presenza e il suo impegno, partecipando agli incontri e offrendo analisi sempre lucide della politica sanitaria e proposte di grande valore per il futuro di Cimo e della Cimo-Fesmed».

E QUELLO POLITICO

Ad Alba si ricorda anche il suo impegno politico, eletto più volte in Consiglio Comunale per i colori di diverse formazioni dello schieramento di centrodestra.

La prima fu per Forza Italia, nel 2004. Quindi, nel 2009, per il Popolo delle Libertà, formazione dalla quale uscì per poi candidarsi a sindaco nel 2014 col Nuovo CentroDestra di Angelino Alfano. Nel 2019, con l’elezione a sindaco di Carlo Bo, torno in Consiglio con Fratelli d’Italia e poi quindi per Alba 2019, divenendo presidente dell’assemblea.

Tra i primi a ricordarlo, il consigliere comunale Emanuele Bolla: "Abbiamo fatto un pezzo di strada insieme seduti accanto in Consiglio comunale: magari non sempre d’accordo, ma con l’obiettivo comune di fare qualcosa di buono per la nostra città. Fai buon viaggio Sebastiano".

[Nella campagna elettorale 2024 - Foto Mauro Gallo]

I CONSIGLIERI DI CENTRODESTRA: "CAPACITA’ E VISIONE"

"Insieme col dottor Sebastiano Cavalli abbiamo percorso un lungo cammino nelle istituzioni, che ha servito per molti anni della sua vita. Lo ricordiamo come un professionista stimato e un uomo appassionato della città e della sua amministrazione, con capacità e visione. Una grande perdita per la comunità medica e per la città. Ci stringiamo alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore", dice lo stesso Bolla insieme agli altri consiglieri comunali di centrodestra Carlo Bo, Riccardo Spolaore, Domenico Boeri, Massimo Reggio, Lorenzo Barbero, Nadia Gomba ed Elisa Boschiazzo.

Un ricordo è arrivato anche dalla consigliera Carlotta Boffa: "Una persona di grande valore professionale e di notevole spessore culturale, che ha lasciato un indelebile segno nelle nostre istituzioni, e nella vita della nostra città. A nome mio e delle liste civiche Alba al Centro, Alba Davvero, Alba Europea porgiamo le più sentite condoglianze alla moglie e figli del compianto Sebastiano".

Con loro, dai banchi dell’attuale maggioranza, Fabio Tripaldi: "Una persona rispettabile e rispettosa, che ho avuto l’onore e il piacere di conoscere sia sotto l’aspetto professionale che sotto quello politico".

IL SINDACO GATTO: "PERSONA DI GRANDE VALORE"

"Sebastiano Cavalli – lo ricorda il sindaco albese Alberto Gatto – è stato una persona di grande valore umano, istituzionale e professionale, capace di lasciare un segno profondo nella comunità. Uomo di solido spessore culturale e politico, ha svolto il ruolo di presidente del Consiglio comunale con equilibrio, autorevolezza e senso delle istituzioni, garantendo sempre un confronto rispettoso e costruttivo. La stessa capacità di mediazione e di guida ha contraddistinto il suo impegno come presidente della Terza Commissione e, nell’ultimo periodo del suo mandato consiliare, come capogruppo, incarichi ricoperti con serietà, responsabilità e profondo rispetto dei ruoli. Tra gli incarichi ricordiamo la nomina nel 2005 a presidente del Consorzio Socio Assistenziale Alba, Langhe e Roero, nel 2014 la candidatura alla carica di sindaco, testimoniando ancora una volta la volontà di mettersi al servizio della città e della collettività, e nel 2024 l’incarico di presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Cuneo. Parallelamente all’impegno politico e amministrativo, infatti, Cavalli ha esercitato la professione medica con grande attenzione alla cura delle persone, ottenendo nel tempo stima e apprezzamenti diffusi per la sua competenza e la sua umanità. Esprimo le mie più sentite condoglianze a nome della città di Alba e mio personale ai famigliari del dottor Cavalli".

IL GOVERNATORE CIRIO: "PROFESSIONISTA PREZIOSO E AMMINISTRATORE EQUILIBRATO"

"Con la scomparsa di Sebastiano Cavalli- afferma il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - Alba perde un amministratore autorevole ed equilibrato e un professionista prezioso. Consigliere e presidente del consiglio comunale, alla guida dell’ordine provinciale dei medici e ai vertici di un sindacato di categoria, Cavalli ha portato nella sua attività amministrativa la stessa dedizione che ha dedicato ai suoi pazienti. Medico capace e attento, ha esercitato la professione medica con grande umanità e competenza. A Sebastiano mi legano tanti ricordi personali: c’era lui in ospedale quando è nato mio figlio e c’è stato mille volte nella vita di tante famiglie della nostra comunità nel momento della malattia e della cura. Ci mancherà molto. Alla sua famiglia, il cordoglio e l’affetto mio e della Regione Piemonte".

Funerali mercoledì 21 gennaio alle ore 14.30 nel duomo di Alba. Rosario domani, martedì 20 gennaio, alle ore 20.30 sempre in duomo.