Referendum costituzionale: a Mondovì apertura straordinaria per l’ufficio elettorale

In vista del prossimo referendum costituzionale indetto per domenica 22 marzo dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e per lunedì 23 marzo dalle ore 7.00 alle ore 15.00, il Comune di Mondovì informa che l’ufficio elettorale rimarrà aperto in via straordinaria (peragevolare gli elettori che avessero smarrito o completato la propria tessera elettorale) nelle giornate di:
- venerdì 20 marzo dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
- sabato 21 marzo dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
- domenica 22 marzo dalle ore 7.00 alle ore 23.00;
- lunedì 23 marzo dalle ore 7.00 alle ore 15.00.
La richiesta di ristampa potrà essere evasa presentando la tessera elettorale esaurita ovvero compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di smarrimento disponibile sul portale istituzionale oppure presso l’ufficio anagrafe stesso. Per eventuali informazioni, è possibile contattare l’ufficio elettorale ai numeri 0174.559227 - 0174.559309 oppureall'indirizzo comune.mondovi@postecert.it.
Per chi lo desiderasse, infine, si comunica altresì che nella giornata di lunedì 23 marzo a partire dalle ore 15.30 presso la Sala Comunale “Luigi Scimè” (corso Statuto 11/D), verrà allestita la sala stampa elettorale per lo spoglio in diretta dei risultati dellaconsultazione referendaria.