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Attualità | 19 marzo 2026, 11:29

Alba, interruzione dell'energia elettrica martedì in un tratto di via dell’Acquedotto, corso Piave e corso Europa

Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori

Alba, interruzione dell'energia elettrica martedì in un tratto di via dell’Acquedotto, corso Piave e corso Europa

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica:

Martedì 24 marzo 2026 dalle ore 14:15 alle ore 18:15

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:

- Via dell’Acquedotto da 5 a 7, 11, 7/1, 7/2

- Via dell’Acquedotto sn, 2

- Corso Piave 160

- Corso Europa sn

L’interruzione è necessaria per un intervento sugli impianti e interessa solo i clienti alimentati a bassa tensione.

Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.

Comunicato stampa

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