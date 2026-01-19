Cuneo, al Cinema Monviso torna la rassegna "Mondovisioni"

Da martedì 20 gennaio e ogni terzo martedì del mese fino a giugno, presso il Cinema Monviso (via XX Settembre, 14) a Cuneo, torna per il secondo anno “Mondovisioni”, la rassegna di sei tra i più appassionanti e urgenti documentari su attualità, diritti umani e informazione, selezionati da Internazionale e CineAgenzia dai maggiori festival e proposti in esclusiva per l’Italia, in lingua originale con sottotitoli e accompagnati da talk con ospiti di respiro internazionale.

Nella serata inaugurale sarà proiettato “The life that remains” di Dorra Zarrouk (Egitto/Arabia Saudita, 2024, 79 minuti | Anteprima italiana - Arabo con sottotitoli italiani).

La rassegna è promossa da Noau officina culturale con il patrocinio del Comune di Cuneo e il contributo di Fondazione CRC. L’ingresso alla singola proiezione costa 5 euro (possibilità di pagare in contanti o con Satispay, no bancomat). È possibile acquistare un abbonamento non nominativo per 6 film a 20 euro anziché 30. Coloro che sono in possesso di buono digitale possono convertirlo in abbonamento fisico la sera stessa.

Apertura porte alle 20.15, inizio evento alle 20.30. Per maggiori informazioni sulle proiezioni successive e per acquistare l’abbonamento scrivere a info@noau.eu o contattare il numero di telefono 324/5955585. Aggiornamenti sulle pagine Facebook e Instagram di Noau officina culturale.