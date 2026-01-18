"Passo dopo passo, 1.500 euro per la scuola": il grazie dell'I.C. Cavallermaggiore

Riceviamo a pubblichiamo:

"Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a sostenere l’Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore attraverso l’acquisto dei pettorali per partecipare al Fitwalking del Cuore, la tradizionale passeggiata benefica che si è svolta domenica 18 gennaio, attraversando i Comuni di Saluzzo, Manta e Verzuolo.

La manifestazione ha registrato circa 10.800 iscritti e, nonostante le condizioni meteo avverse, e una giornata caratterizzata dalla pioggia, ha visto la partecipazione di una folla numerosa e entusiasta, che ha animato il percorso con energia, sorrisi e spirito di solidarietà.

Erano presenti numerosi rappresentanti dell’Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore e dell’associazione Shotokan Karate Cavallermaggiore ASD, che desiderano ringraziare di cuore tutti coloro che hanno scelto di partecipare e di sostenere l’iniziativa. Grazie ai pettorali acquistati, è stato possibile raccogliere e donare all’Istituto Comprensivo Cavallermaggiore la somma di 1.500 euro, che verrà destinata alla realizzazione di progetti di teatro e musica per gli alunni dei diversi plessi dell’Istituto, offrendo così nuove e importanti opportunità educative e formative.

Come recita lo slogan della manifestazione: 'Il Fitwalking del Cuore fa bene a se stessi e agli altri'. Un messaggio che trova piena conferma in questa iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione, alla partecipazione e alla generosità di tante persone che hanno camminato insieme per una buona causa.

Ancora grazie a tutti per aver dimostrato che, passo dopo passo, si possono costruire progetti concreti e significativi per il bene della comunità.

Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore"