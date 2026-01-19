Un gruppo di genitori: "Nella scuola di Roata Canale c'è attenzione ai bisogni educativi di tutti gli alunni"

Una scuola che guarda al futuro: un gruppo di genitori ha voluto scriverci per promuovere la piccola scuola di Tetto Canale.

Siamo nella fase di iscrizioni, in un contesto complesso, dove la denatalità ha conseguenze anche sul futuro di molte scuole di paese.

Ma i genitori difendono questo piccolo istituto perché è "una realtà educativa che pone al centro la persona, la qualità dell’apprendimento e il benessere degli alunni. Un ambiente accogliente e inclusivo in cui ogni bambino è accompagnato nel proprio percorso di crescita culturale, emotiva e sociale".

Continuano nell'illustrare quello che la scuola offre: "L’offerta formativa si fonda sul metodo Senza Zaino, che promuove autonomia, responsabilità e collaborazione. Gli spazi di apprendimento sono organizzati in modo funzionale e flessibile, favorendo la condivisione dei materiali e la costruzione di una vera comunità educante.

La didattica è arricchita dall’approccio della classe capovolta, che valorizza la partecipazione attiva degli alunni e lo sviluppo del pensiero critico. L’apprendimento avviene attraverso esperienze significative, riflessione condivisa e lavoro cooperativo.

Particolare attenzione è riservata al benessere e alla salute, con progetti di educazione alimentare e iniziative come la Camminata del Benessere, volte a promuovere stili di vita sani, consapevolezza corporea e relazione con l’ambiente naturale.

La scuola è orientata all’apertura internazionale grazie a scambi in lingua inglese con scuole della Finlandia, che favoriscono lo sviluppo delle competenze linguistiche, la conoscenza di altre realtà educative e l’educazione all’interculturalità.

A supporto del percorso scolastico, sono previsti pomeriggi dedicati allo svolgimento dei compiti con modalità collaborative e inclusive, oltre a percorsi STEM finalizzati a sviluppare competenze scientifiche, tecnologiche e creative.

L’attenzione ai bisogni educativi di tutti gli alunni è un principio fondamentale: inclusione, valorizzazione delle differenze, cura delle fragilità emotive, attenzione alle difficoltà e promozione dell’interculturalità caratterizzano l’azione educativa quotidiana.

Iscrivere un bambino alla scuola di Tetto Scolastico significa scegliere un progetto educativo solido e innovativo, capace di accompagnare gli alunni nella formazione di cittadini consapevoli, responsabili e aperti al futuro".