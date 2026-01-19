KARATE / Shotokan Cavallermaggiore ok alla prima edizione del Trofeo Kenshinkan

Si è svolto a Centallo il primo Memorial dedicato al Maestro centallese Piero Giraudo, scomparso nell’agosto 2022. La manifestazione si è sviluppata per l’intera giornata di domenica 18 gennaio, ha coinvolto atleti delle categorie Speranze, Juniores, Seniores e Master.

Alla competizione hanno preso parte 178 atleti, provenienti da 11 palestre del Cuneese, e 16 squadre in rappresentanza di 8 società della provincia Granda, impegnate nelle prove di Kata a squadre e Kata individuale.

Tra i partecipanti anche gli atleti della Shotokan Karate Cavallermaggiore A.S.D., guidati dal Maestro Massimo Spertino, che hanno ottenuto i seguenti risultati nelle gare individuali:

Lorenzo Carraturo – terzo classificato, cinture arancio

Matilde Bori – seconda classificata, cinture verdi

Matilde Bonino – terza classificata, cinture marroni

Nelle competizioni a squadre, i due team cavallermaggioresi — Speranze (BONINO Matilde, BORI Matilde, CARRATURO Lorenzo) e Seniores (ALLOCCO Elisa, BONINO Luca, CARENA Licia) — hanno totalizzato un punteggio combinato che ha permesso all’associazione di conquistare un meritato quarto posto.

Molto positive anche le prestazioni degli altri atleti della Shotokan Karate Cavallermaggiore A.S.D.: Ian Di Natale, Mirko Mastrorillo, Noemi Mastrorillo, Tommaso Monge, Pietro Monge, Francesco Paola, Giacomo Spertino ed Ettore Spertino.

Un ringraziamento speciale va agli atleti e agli organizzatori della Gekko-Kan Karate-Do di Centallo per l’eccellente gestione dell’evento e per aver reso omaggio, con grande rispetto e partecipazione, al Maestro Piero, che ha sempre vissuto con profonda passione la nobile disciplina del karate.