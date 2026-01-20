A Cuneo torna POETICÔNI, il festival della poesia che esplora l'Oltre

Torna a Cuneo , il festival della poesia che trasforma il capoluogo in un laboratorio a cielo aperto per esplorare i territori del linguaggio.

L’edizione 2026, intitolata “OLTRE”, si propone di indagare il margine, il confine e lo sconfinamento: non più limiti invalicabili, ma luoghi incolti e ricchi di biodiversità dove l’umano si rigenera. Il festival, organizzato dall’Associazione culturale Bottega di Storie e di Parole APS - con il patrocinio del Comune di Cuneo e grazie al prezioso sostegno di FONDAZIONE CRC - si articola in oltre venti appuntamenti che spaziano dai talk letterari ai poetry slam, dalle mostre fotografiche alle performance sonore, coinvolgendo luoghi non convenzionali come spazi medici, birrerie, parchi e il cuore del centro storico.

I Temi e i Protagonisti

Il cartellone entra nel vivo, in Birrovia, da giovedì 29 gennaio con l’ironia dissacrante di Auroro Borealo e il suo viaggio tra i “Libri Brutti di Poesia”, per proseguire con grandi nomi della letteratura contemporanea. Tra gli ospiti più attesi: Silvio Raffo, che rivendica la bellezza dell’iperlirismo; LauraPugno, che esplora la parola come “Terzo Paesaggio” selvatico; Martina Germani Riccardi - ospite di ATL del Cuneese - per cui la poesia è un atto di resistenza quotidiana; e Silvia Righi - ospite di LILIUM Spazio Medico - che indaga il confine tra eros e sacro in OLTREPORNO.

Sconfinamenti e Territorio

Particolare rilievo è dato al legame con le radici e l’identità: all’Open Baladin, OLTRELANGA vedrà il critico Tommaso Di Dio e Pierluigi Vaccaneo (Direttore Fondazione Cesare Pavese) riflettere sull’eredità di Pavese come varco tra mito e modernità. La dimensione inclusiva del festival emerge in OLTREABILI, un dialogo con Federico De Giorgi ed Enrico Salvagno sulla forza della parola che supera ogni limite fisico.

Il centro storico di Cuneo sarà animato sabato 31 gennaio da IL TROVA POETA, un percorso itinerante in 5 tappe che coinvolgerà bar e spazi cittadini con attività poetiche interattive, con la partecipazione di Doria Babbini, Sara Fusaro, Luca Isoardo, Alessandra Simone, Valeria Tardivo e in collaborazione con l’IC Oderda Perotti di Carrù e RBE radio TV. La domenica sarà dedicata all’esplorazione con “PIER H2O presenta OLTREACQUA”, la passeggiata poetica con Emiliano Cribari che, partendo dalla Casa del Fiume, si snoderà lungo il Parco Fluviale Gesso e Stura; alle nuove geografie del femminile in OLTREDONNA, con le voci di Silvia Dorascenzi, Johanna Finocchiaro e Susanna Sartori e alle sperimentazioni elettroniche di Carlo Dardanello in OLTRESUONO, dove la lingua piemontese incontra il jazz per dare voce all’inessenziale.

Editoria e Traduzione

POETICÔNI conferma la sua vocazione di approfondimento professionale ospitando case editrici di eccellenza come La Vita Felice (da Stella Maris con Ema Stefanovska, linguista e ponte culturale tra Milano e i Balcani, che presenterà Condizione di confine della macedone Lidija Dimkovska - La Vita Felice sarà anche a Libreria Senza Polvere con una selezione di libri), Marcos y Marcos (all’Ippogrifo Bookstore con Azzurra D’Agostino e Cristiano Poletti che presenteranno il loro punto di vista su una delle collane di poesia più amate d’Italia - Marcos y Marcos sarà anche a Libreria dell’Acciuga con una selezione di libri) e la resident Nerosubianco (da Famù nel Parco, per un risveglio in poesia con MariaSilvia Caffari e Carlo Carlotto).

Sabato sera, la Sala Michele Ferrero di Confindustria ospiterà OLTRECONFINE, un talk d'eccezione sulla traduzione intesa come atto di ospitalità tra culture, con Tommaso Di Dio, Carmen Gallo, Vincenzo Ostuni e Laura Pugno.

Il Gran FinaleIl festival si chiuderà domenica 1 febbraio con OLTREPAROLA. Lo spettacolo Verde di Emiliano Cribarie MUNI porterà a Cuneo un rito sonoro d’Appennino: un amalgama di parole boschive e sonorità arcaiche per trovare il sacro nel cuore del paesaggio.

La poesia come impegno civile: OLTREMOENIA

Il Festival varca anche le soglie della Casa Circondariale di Cuneo con OLTREMOENIA, un appuntamento realizzato in collaborazione con l’Istituto Scolastico Virginio-Donadio, la Casa Circondariale e la Fondazione Industriali - Realizzato nell’ambito dell’attività scolastica dell’Istituto Alberghiero. Lunedì 2 febbraio, Emiliano Cribari porterà il suo progetto Errante all’interno della Casa Circondariale di Cuneo: un dialogo dedicato alla poesia come cammino interiore e ritorno alla terra.

In un luogo dove lo spazio è per definizione limitato, la parola poetica di Cribari cercherà di aprire varchi spirituali, esplorando la sacralità della natura e la fragilità umana, dimostrando che il "selvatico" è prima di tutto una condizione dell’anima che nessuna barriera può contenere.[incontro riservato]

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONITutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.Per gli appuntamenti in cui è necessaria la prenotazione, si può fare riferimento alla biglietteria Eventbrite: https://www.eventbrite.it/o/poeticoni-il-festival-della-poesia-104443263701 Per consultare il programma completo e aggiornato: www.poeticoni.it