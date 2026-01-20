Amici del Carlevè ‘d Busca: Gran Baldoria a la Cà ‘d Micon e Miconëtta

Fervono i preparativi, in queste prime settimane del nuovo anno, per l’imminente Carnevale cittadino che, in occasione della 71^ edizione, ritornerà in grande spolvero come vuole la tradizione grazie al gruppo dei volontari, gli Amici del Carlevè ‘d Busca, guidati dal presidente, Davide Marabotto, in collaborazione con il Circolo Endas Cuneo Centro e con il patrocinio della Città di Busca.

La 71^ “gran baldoria a la cà ‘d Micon e Miconëtta” prevede, come sempre, un ricco programma di festeggiamenti, con tre serate in musica a partire da venerdì 23 gennaio più il pomeriggio dedicato ai bambini, che culmineranno nella sfilata dei carri allegorici in programma domenica 25 gennaio 2026.



“Il Carnevale di Busca è una delle tradizioni cittadine più sentite e attese: un evento che ogni anno coinvolge con entusiasmo la comunità locale e richiama migliaia di visitatori. Inoltre, con orgoglio, Busca ospita la prima sfilata dei carri allegorici della provincia di Cuneo, aprendo ufficialmente la stagione del Carnevale sul territorio. – dice il sindaco, Ezio Donadio – Un sentito ringraziamento va al gruppo delle Maschere e a tutti gli Amici del Carlevè, il gruppo dei volontari buschesi che, con il supporto del Circolo Endas Cuneo, si dedicano con impegno e passione per portare, anche quest’anno, i colori e l’allegria della festa mascherata nella nostra Città. Vi aspettiamo numerosi alla 71° edizione del Carlevè ‘d Busca!”.

Gli interpreti delle maschere buschesi

A far rinascere anche quest’anno la bella tradizione carnevalesca ci penserà l’allegra combriccola delle maschere cittadine, tra le cui fila si registrano importanti novità in occasione della nuova edizione.

Cambio di veste per Andrea Fornero, 30 anni, agricoltore che, dopo i dieci anni da Panaté festeggiati lo scorso anno, diventa il nuovo Micon. Lascia infatti le vesti e il gruppo, dopo due anni da Micon più due da Birichin, Stefano Golè, 27 anni, autista. Accanto a lui, Miconëtta, interpretata da Sonia Sordello, 31 anni, impiegata, per il quarto anno nelle vesti della protagonista femminile.

El Panatè, da quest’anno, sarà Francesco Cheula, 25 anni, idraulico, dopo un anno nei panni di Birichin, mentre, per il secondo anno, la Bela Panatera sarà Chiara Vassallo, 21 anni, impiegata, già Birichina. Completano il gruppo indossando i panni dei Birichin e delle Birichine: Francesco Ghio, 25 anni, contoterzista, Stefania Ghio, 21 anni, impiegata, Gabriele Bima, 22 anni, agricoltore, Arianna Perotto, 21 anni, operaia e si aggiungono Maria Eva Ramonda, 21 anni, studentessa, Luca Tallone, 23 anni, agricoltore e Christian Servetti, 21 anni, idraulico.

La grande sfilata dei carri

Torna la grande Sfilata dei carri allegorici, in programma domenica 25 gennaio, che sfilerà in zona Impianti sportivi. In particolare, il percorso prevede la partenza della carovana mascherata da via Langhe, per poi proseguire in viale Piemonte e via Regione Braida, quindi corso XXV Aprile, via Stadio e piazza Grande Torino, nei pressi della quale sarà allestito il palco, per poi proseguire in via Monte Ollero. Ad aprire la sfilata saranno la Banda Musicale di Castelletto di Busca e le Majorettes “Scarlett Stars” di Peveragno, quindi il corteo delle maschere di Busca e dei paesi vicini, con la partecipazione del Moro e la Corte di Mondovì, seguiti dalla Garfunk StreetBand dalla Garfagnana.

Sfileranno quindi i gruppi mascherati e i carri allegorici provenienti dal circondario e da tutta la provincia. La conduzione e l’animazione della sfilata dal palco, allestito nell’angolo tra piazza Grande Torino e via Monte Ollero, sarà a cura di Andrea Caponnetto e Dj Audi con l’immancabile Giangi Giordano.

A dare il benvenuto al 71° Carlévè ‘d Busca saranno il sindaco e gli amministratori cittadini insieme ai padroni della festa mascherata buschese, Micon e Miconëtta e la loro corte di maschere.