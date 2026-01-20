“El teatro piemontèis”: al Toselli va in scena la commedia "Metti un cretino a cena"

La rassegna “El teatro piemontèis” al Teatro Toselli di Cuneo, curata da Teatrando Millennium, con il patrocinio del Comune di Cuneo, porta in scena sabato 24 gennaio I Motobin di Villanovetta di Verzuolo con la divertente commedia “Metti un cretino a cena”, in piemontese.

Nella Cuneo bene, un gruppo di amici organizza delle cene speciali, dove ognuno di loro invita personaggi ritenuti cretini, dove il divertente della serata è farsi beffe di loro. Gli invitati sono naturalmente ignari di questo gioco che si svolge alle loro spalle.

Questa serata però per Giulio Baravalle si rivolterà inaspettatamente contro di lui. Bloccato infatti da un “colpo della strega”, si troverà trattenuto in casa con il suo “cretino” che avrebbe dovuto accompagnarlo alla cena.

La rassegna proseguirà con i prossimi spettacoli: Sabato 21 febbraio la compagnia d’la Vila di Verzuolo presenterà Tal e qual. Sabato 28 febbraio J’amis del teatro di Carmagnola metteranno in scena Vate fidè dij bacialè. Sabato 7 marzo la Compagnia Tredipicche di Fiano Torinese presenterà Trope spose per Monssu Poret!

Il 14 marzo il Gruppo teatro Carmagnola porterà in scena Don Lorens ant i j pastis, mentre la serata finale sabato 28 marzo con le premiazioni avrà ospite i Teatranti Ancora una volta con la commedia “Na neuit “

Gli ultimi spettacoli della rassegna hanno avuto un grande afflusso di pubblico, successo e divertimento. Consigliamo di prenotare con largo anticipo (anche con l’utilizzo di whats app) per avere la certezza di trovare un posto.

Come sempre le votazioni del pubblico e della giuria tecnica consentiranno l’assegnazione del premio al Miglior spettacolo, miglior compagnia, migliore Regia, miglior attore e miglior attrice.

Biglietto per singolo spettacolo euro 13, ingresso gratuito fino ai 20 anni compiuti, ridotto euro 10 dai 20 ai 25 anni. Acquisto biglietti direttamente al botteghino a partire dalle ore 20.15 e per chi lo gradisse c’è la possibilità di anticipare, fin dall’inizio della settimana dello spettacolo, la prenotazione con contatto WhatsApp o telefonico al 347 8738733