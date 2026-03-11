Disagi sulla tangenziale di Asti per un camion che ha perso il carico

Disagi per la viabilità nel tratto di tangenziale di Asti compreso tra l’ingresso di corso Alessandria e Boana, pertanto in direzione Isola d'Asti-Alba, a causa di un autoarticolato che ha perso parte del carico pesante che trasportava.

Fortunatamente l’episodio non ha coinvolto altri mezzi in transito, ma naturalmente la Polizia Stradale sta rallentando il flusso per scongiurare possibili pericoli, in attesa giunga sul posto un’autogru di Morellato MTS per l'attività di messa in sicurezza.



Tale attività potrebbe comportare la chiusura temporanea di almeno una corsia per garantire l'incolumità degli operatori e dei fruitori della tangenziale.