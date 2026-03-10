Saluzzo, attivata una petizione per migliorare la sicurezza di corso Roma e chiedere interventi urgenti

Attivata su Change.org una raccolta firme per la sicurezza di corso Roma a Saluzzo, dopo il grave incidente di venerdì 6 marzo, in cui un giovane di 20 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali, all'altezza dell'autoscuola Biella.

L’incidente ha messo ancora una volta nel mirino il problema della sicurezza stradale in questa arteria della città che, con corso Ancina, registra il maggior numero di incidenti e investimenti di pedoni.

È stato un residente della via, l'insegnante Salvatore Calabretta, residente a Saluzzo dal 2013, a voler attivare l’iniziativa, che ad oggi conta 103 firme sul sito.

"Ho vissuto la situazione quasi in diretta, abitando praticamente di fronte - racconta -. Mi ha fatto un male incredibile vedere a terra il giovane investito in gravi condizioni e assistere al dramma dell’investitore annichilito dall’accaduto.

Anche se ho analizzato la situazione in quel frangente, dall’illuminazione alla velocità, alle auto parcheggiate a lato della strada, non voglio intervenire sulle dinamiche dell’incidente sulle quali stanno indagando i Carabinieri di Saluzzo, ma mi sembra invece ci sia la necessità urgente di intervenire sulla questione della sicurezza.

Per questo il lancio della petizione, che non è assolutamente una raccolta firme di stampo politico, ma l’iniziativa di un cittadino non iscritto a partiti, che vuole sollecitare un 'facciamo qualcosa' perché non capiti ad altri. L'ottica è di invitare a studiare seriamente la situazione, senza dare colpe, mettendo sul tavolo le problematiche di corso Roma, dove, al di là degli incidenti stradali, le frenate sono all’ordine del giorno, denunciando una evidente situazione di pericolo che crea ansia a tutti, dalle persone più anziane ai più giovani, che frequentano il liceo nell'ex Tribunale, come mia figlia".

Per aderire alla petizione "Migliorare la viabilità di corso Roma e chiedere interventi urgenti per pedoni e cittadini" basta cliccare sul link (clicca qui).

Corso Roma è una via molto frequentata, si legge nella motivazione: "Vi transitano studenti, lavoratori, famiglie e ciclisti. Tuttavia, la conformazione della strada e l’elevata velocità dei veicoli rendono spesso pericoloso attraversarla o percorrerla. Per questo chiediamo all’amministrazione comunale di Saluzzo di valutare interventi concreti per migliorare la sicurezza stradale, come la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, limitazione della velocità e maggiori controlli, miglioramento dell’illuminazione, soprattutto all'altezza delle strisce pedonali ed eventuali dossi o sistemi di rallentamento del traffico, ripristinare i semafori, quelli più funzionali e moderni a chiamata del pedone".