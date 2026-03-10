 / Attualità

Attualità | 10 marzo 2026, 11:37

Tir finisce in una scarpata tra Cravanzana e Torre Bormida, strada chiusa quattro ore per consentirne il recupero

Due gru speciali all’opera con l’assistenza della Polizia Locale dell’Unione Montana Alta Langa e di personale della Provincia

Le operazioni di recupero del mezzo pesante

Provinciale 31 chiusa per almeno quattro ore, ieri pomeriggio, nel tratto compreso tra Cravanzana e Torre Bormida, per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante finito nella ripida scarpata che in quel punto affianca la strada.

L’incidente si è verificato verso le ore 16 di ieri, lunedì 9 marzo.

L’uscita di strada dell’autoarticolato, carico di trafilati di alluminio, è avvenuta senza coinvolgere altri mezzi. Illeso l’autista.

Per riportare in strada il pesante mezzo è però servito l’intervento di due gru speciali della ditta Rustichelli, la cui azione si è svolta con l’assistenza della Polizia Locale dell’Unione Montana Alta Langa, di personale della Provincia e di una ditta preposta alla sicurezza ambientale.

