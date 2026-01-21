Luna Park della Granda a Cuneo: divertimento per tutte le età dal 23 gennaio all’8 marzo in Piazza Galimberti

Luci, musica, profumo di zucchero filato e tante attrazioni per grandi e piccoli: torna anche quest’anno il Luna Park della Granda, appuntamento storico dell’inverno cuneese, che animerà Piazza Galimberti dal 23 gennaio all’8 marzo nella sua tradizionale collocazione nel cuore della città.

Un evento atteso da famiglie, ragazzi e bambini, che potranno vivere settimane di puro divertimento grazie a giostre per tutte le età, giochi di abilità, attrazioni storiche e una grande novità mai vista prima in città.

Inaugurazione venerdì 23 gennaio: tutte le giostre a 2 euro

Il taglio del nastro è previsto per venerdì 23 gennaio, giornata di inaugurazione ufficiale del Luna Park della Granda. Per l’occasione gli organizzatori hanno scelto di lanciare una promozione speciale: tutte le attrazioni a soli 2 euro, un’iniziativa pensata per permettere a tutti di divertirsi.

Un’apertura all’insegna della festa e dell’accessibilità, che darà il via a oltre un mese di spettacolo, colori e sorrisi.

Novità assoluta 2026: arriva il Treno Fantasma

La grande novità dell’edizione 2026 è il Treno Fantasma, un’attrazione mai arrivata prima a Cuneo e in tutta la provincia. Si tratta di una rivisitazione moderna di una delle giostre più amate della tradizione, completamente rinnovata con effetti speciali, scenografie, luci e figure animate.

Il percorso, della durata di circa 3-4 minuti, si svolge a bordo di vetture da due posti che accompagnano i visitatori tra ambientazioni suggestive, mostri, immagini ed effetti sonori pensati per sorprendere e divertire.

Un’attrazione adatta a tutte le età: bambini accompagnati dai genitori, coppie, gruppi di amici e curiosi in cerca di emozioni, senza rinunciare al divertimento.

Giostre tradizionali, giochi di abilità e attrazioni per bambini

Accanto alla novità, il Luna Park della Granda propone un’ampia selezione di giostre classiche e intramontabili, ideali per ogni fascia d’età:

Brucomela

Giostra dei cavalli

Mini catene

Aerei e dischi volanti

Mini autoscontro

Giostre dedicate ai più piccoli

Non mancano i giochi di abilità, vera anima del Luna Park:

tiro a segno con pistole e lattine

tiro ai barattoli

gioco degli anelli

pugiball

calcio di rigore

corsa dei cavalli

Presenti anche simulatori virtuali, lo scivolo Taboga e tante attrazioni pensate per trascorrere una giornata completa tra risate e competizione amichevole.

Zucchero filato, frittelle e atmosfera da vero Luna Park

A completare l’esperienza ci pensano i punti dolciari, con frittelle calde, zucchero filato, popcorn e le classiche golosità da Luna Park. Il tutto immerso in un’atmosfera fatta di luci colorate, musica, profumi e allegria, capace di riportare grandi e piccoli indietro nel tempo.

Orari di apertura del Luna Park della Granda

Il Luna Park sarà aperto tutti i giorni, con alcune eccezioni:

Orari

Giorni feriali: 15:00 – 19:30

Sabato:

mattino: 10:00 – 12:30

pomeriggio: 15:00 – 19:30

sera: 20:30 – 23:00 circa

Domenica:

dalle 10:00 alle 20:00 con orario continuato

Giorno di chiusur

Tutti i martedì, in concomitanza con il mercato cittadino

Eccezione: martedì grasso, quando il Luna Park resterà regolarmente aperto

Un appuntamento imperdibile per famiglie e giovani

Il Luna Park della Granda di Cuneo si conferma anche quest’anno come uno degli eventi più attesi dell’inverno: un luogo di incontro, divertimento e tradizione, perfetto per famiglie, gruppi di amici e per chi vuole vivere qualche ora di spensieratezza nel centro della città.

Dove: Piazza Galimberti, Cuneo

Quando: dal 23 gennaio all’8 marzo

Il Luna Park vi aspetta con luci accese, musica a tutto volume e il sorriso di sempre.