Racconigi celebra l’83° anniversario della Battaglia di Nikolajewka

Il gruppo Alpini di Racconigi, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e dispersi in guerra e con il patrocinio del Comune, organizza una celebrazione in ricordo dell’83° anniversario della storica Battaglia di Nikolajewka. Appuntamento domenica 1 febbraio, alle ore 10, alla chiesa di San Domenico, con la santa messa celebrata da padre Andrea Bello. L’evento sarà allietato dalla musica del coro “Le Filere ’d Racunis”.

La Battaglia di Nikolajewka, combattuta il 26 gennaio 1943 durante la ritirata dell’ARMIR (Armata Italiana in Russia), rappresenta una delle pagine più tragiche e al tempo stesso eroiche della nostra storia militare. In condizioni estreme, tra il gelo e le difficoltà logistiche, gli Alpini riuscirono ad aprirsi un varco attraverso le linee nemiche per permettere ai superstiti di sfuggire all’accerchiamento sovietico. Il prezzo pagato fu enorme: dopo la battaglia rimasero sul terreno migliaia di caduti. Tutti gli alpini, senza distinzione di grado e di origine, diedero un esempio di coraggio, di spirito di sacrificio e di alto senso del dovere.

“Invitiamo tutti i cittadini e le associazioni a partecipare”, commentano gli organizzatori.