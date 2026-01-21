Il cinema entra in classe tra le colline dell'Alta Langa con il Progetto Cinema

Stimolare lo sguardo degli alunni, la loro creatività e la capacità di leggere la realtà attraverso il linguaggio potente e universale delle immagini: questo l’ambizioso obiettivo cui tende l’interessante Progetto Cinema, realizzato, in collaborazione, dagli istituti comprensivi di Bossolasco e di Cortemilia-Saliceto.

Un’iniziativa molto coinvolgente che trasporta anche i più piccoli in un sorprendente viaggio alla scoperta del magico mondo dei film e dell’animazione.

“Ormai da 10 anni realizziamo, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Bossolasco, questo progetto dedicato al cinema", dice Giuseppe Boveri, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Cortemilia - Saliceto. "Considerati i risultati degli anni scorsi, l’interesse, la partecipazione e l’entusiasmo degli alunni della scuola secondaria, quest’anno, per la prima volta, abbiamo deciso di estendere la proposta anche ai bambini delle scuole primarie. Riteniamo che il laboratorio sia molto funzionale allo sviluppo della creatività, fin dalla più tenera età”.

Anche in Alta Langa, la settima arte ha un valore educativo fondamentale.

“Io e il professor Boveri ci siamo confrontati- dichiara Bruno Bruna, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Bossolasco - e abbiamo convenuto che, molto spesso, il territorio di montagna è spesso considerato come zona marginale, con minori opportunità. In realtà, i piccoli plessi con le loro pluriclassi rappresentano delle importanti risorse, qui il clima di benessere che si respira favorisce, tra l’altro, lo sviluppo delle competenze socio-emotive. In questo ambiente scuola, il progetto ci consente non solo di stimolare le abilità artistiche, ma anche di far scoprire mestieri che, in questo territorio, sono, certamente fuori dal comune, come ad esempio, il regista o lo sceneggiatore. Magari in qualche nostro alunno potrà accendersi una scintilla che lo porterà, in futuro, in questa direzione”.

Per la realizzazione di questo entusiasmante laboratorio, è stato incaricato il regista Emanuele Caruso di Alba, che vanta già un curriculum di tutto rispetto. Direttore e produttore di diversi film, tra cui “La Terra Buona”, “E fu sera e fu mattina”, “A riveder le stelle”, Caruso ha fondato Obiettivo Cinema, una società di produzione e distribuzione cinematografica e video a basso budget.

“Uno dei miei obiettivi è quello di far conoscere la storia del cinema, a partire proprio dagli albori, quindi, dai fratelli Lumière, passando per il ruolo che ha avuto l’Italia nello sviluppo del cinema, fino ad arrivare ai film di oggi - sostiene il film-maker -. Si tratta, pertanto, di un laboratorio pratico, in cui farò con gli alunni dei ragionamenti concreti; mostrerò loro quali furono gli esordi di questa straordinaria forma artistica e come si è arrivati alle produzioni attuali. Passeremo dal comprendere come è nato il cinema, fino ad arrivare a fare noi il cinema. Ogni ragazzo, dunque, ogni bambino realizzerà una parte di un film finale che sarà una sorta di collage di video della durata di 1 minuto (in riferimento, appunto, al minuto Lumière), filmati da ciascuno di loro. Diventeranno quindi inventori e protagonisti del cinema riprendendo momenti di vita quotidiana oppure facendosi riprendere durante un’attività a loro gradita. Dalle prime lezioni, gli alunni mi sono sembrati molto ben disposti, interessati ed eccitati dall’idea di avere un pubblico”.