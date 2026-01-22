SCI ALPINO / Gran Premio Italia Dicoflor, Francesco Sadowski dell'Equipe Limone sul podio aspiranti a Plan De Corones

Max Clara (Kronplatz Ski Team) si è imposto nel primo dei due giganti che compongono la tappa del Gran Premio Italia Dicoflor a Plan De Corones (Bolzano), il circuito dedicato agli atleti delle categorie giovani e aspiranti.

Il padrone di casa ha completato la prova sulla pista Erta di San Vigilio di Marebbe in 2’12″77 precedendo di 0″23 Edoardo Baldo (Fiamme Gialle) e di 0″91 Jacopo Claudani (Carabinieri) che hanno così completato il podio junior del circuito, mentre tra gli aspiranti la vittoria è andata a Giulio Paolo Cazzaniga (Valchisone), 14esimo assoluto, seguito da Francesco Sadowski (Equipe Limone) e Leonardo D’Incà (sc Trichiana).

Venerdì 23 gennaio sulla stessa pista è in programma una seconda sfida.