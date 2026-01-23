 / Attualità

Attualità | 23 gennaio 2026, 16:09

Robaldo ringrazia la Questura per i controlli straordinari: “Un segnale forte di presidio e prevenzione a Mondovì”

Il sindaco plaude all’azione congiunta tra Polizia di Stato e Polizia Locale, coordinata con la nuova questore Rosanna Minucci, nei pressi della stazione ferroviaria per garantire sicurezza e civile convivenza

Il sindaco Luca Robaldo

"Sono grato alla nuova questore, dott.ssa Rosanna Minucci con la quale mi ero confrontato proprio nei giorni scorsi, per l’attività di controllo straordinario effettuata nella nostra città nella giornata dell’altro ieri, mercoledì 21 gennaio. Un’azione incisiva svolta in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, che testimonia una grande volontà di presidio e di prevenzione, come già avvenuto alcune volte in passato. Continuano, dunque, gli sforzi congiunti dell’Amministrazione comunale e delle Forze dell’Ordine volti a favorire il rispetto delle regole di civile convivenza, al fine di promuovere e preservare una comunità monregalese sicura, coesa e inclusiva".

Così il sindaco Luca Robaldo a margine dei recenti controlli effettuati nei pressi della stazione ferroviaria di Mondovì. 

