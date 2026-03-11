Il Consiglio comunale approva l’uscita di Roccavione dal Parco fluviale Gesso e Stura

Il Consiglio comunale di Roccavione, riunito nella serata di lunedì 9 marzo, ha approvato l’uscita del Comune dal Parco fluviale Gesso e Stura.



La decisione diventerà effettiva al termine dell’anno in corso. Per tutto il 2026, dunque, Roccavione continuerà a far parte del Parco, mentre il recesso produrrà i suoi effetti a partire dalla fine dell’annualità. Si tratta di una scelta maturata in modo sereno e responsabile, al termine di una riflessione approfondita sul ruolo del Comune all’interno dell’ente e sull’effettiva ricaduta per il territorio roccavionese.



«Questa decisione non nasce da alcuna polemica nei confronti del Parco fluviale Gesso e Stura, realtà che continuiamo a guardare con rispetto – dichiara il sindaco Paolo Giraudo –. Semplicemente, analizzando con attenzione la situazione, ci siamo resi conto che Roccavione, essendo coinvolta solo con una porzione molto limitata del proprio territorio, non poteva contribuire in modo realmente significativo allo sviluppo e alla gestione complessiva del Parco. Allo stesso tempo, la permanenza all’interno del Parco non ha prodotto per il nostro Comune risultati tangibili, per esempio sotto il profilo dello sviluppo turistico. Per questo abbiamo ritenuto più utile destinare le risorse ad interventi direttamente collegati alle esigenze del territorio e dei cittadini».



Le risorse che il Comune risparmierà con l’uscita dal Parco, insieme ad ulteriori fondi che l’amministrazione intende destinare a questo obiettivo, saranno infatti investite nella riqualificazione, manutenzione e valorizzazione dei sentieri pedonali e ciclabili che da Roccavione si sviluppano verso i centri vicini. L’obiettivo è rafforzare una rete di percorsi ritenuta concretamente utile sia per chi vive quotidianamente il territorio, sia per coloro che scelgono Roccavione per attività sportive, outdoor e per il tempo libero.



«Vogliamo concentrare gli investimenti su infrastrutture leggere ma davvero funzionali – aggiunge il sindaco – come i collegamenti pedonali e ciclabili verso i paesi vicini, percorsi che possono migliorare la qualità della vita dei residenti e rendere ancora più attrattiva Roccavione per chi ama muoversi all’aria aperta. È su questo tipo di interventi, concreti e immediatamente percepibili, che intendiamo puntare».



Con questa scelta, l’amministrazione comunale conferma dunque la volontà di orientare risorse e programmazione verso azioni ritenute più efficaci e più vicine alle esigenze reali della comunità locale.