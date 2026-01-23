Bra, tornano gli appuntamenti con "Lunedì al cinema"

Si rinnova anche nel 2026 la rassegna cinematografica “Lunedì al cinema”, organizzata dal Comune di Bra in collaborazione con l’Arci Unitre, che prevede quattro film al costo complessivo di 12 euro. Le proiezioni sono in programma presso il cinema multisala Vittoria di via Cavour 20 il lunedì pomeriggio alle 15,30.

Si inizia il 16 febbraio con la commedia “La vita va così”, con Virginia Raffaele e Diego Abatantuono. Efisio Mulas vive in una casa sul magnifico mare della Sardegna del Sud, pascolando le sue mucche sulla spiaggia. Sua moglie e sua figlia si sono trasferite nel paese vicino, ma lui non abbandona quella dimora fatiscente che era di suo padre e di suo nonno. E non lo fa nemmeno quando un gruppo immobiliare milanese, che vuole costruire un resort a cinque stelle ecosostenibile proprio lungo quel tratto di costa, gli offre una cifra consistente per andarsene.

Si prosegue il 23 febbraio con “Per te” di Alessandro Aronadio: il film racconta la sua storia e quella del papà Paolo che, poco più che quarantenne, lentamente comincia a perdere pezzi della sua memoria. Ma proprio mentre il mondo inizia a sfumare, lui sceglie di restare vicino a ciò che conta davvero, forte anche dell’amore della moglie Michela. Insieme al figlio intraprende un percorso fatto di quotidianità condivisa, risate improvvise e silenzi che parlano.

Lunedì 2 marzo sarà la volta della commedia “Il padre dell’anno”: la vita di Andy Goodrich (Michael Keaton) viene sconvolta quando sua moglie, madre dei loro due gemelli di nove anni, entra in un programma di riabilitazione di 90 giorni, lasciandolo da solo con i bambini. Catapultato nel mondo della genitorialità moderna, Andy si affida alla figlia del suo primo matrimonio, Grace (Mila Kunis), e alla fine si trasforma nel padre che Grace aveva sempre desiderato.

Si chiude il 9 marzo con la commedia “Ho visto un re”, una fiaba contro la xenofobia. Nel 1936, mentre l’Italia si inebria della vittoria in Etiopia, un evento eccezionale sconvolge la placida routine di una piccola città della provincia italiana: un Principe africano catturato e tenuto prigioniero in una voliera nel giardino del Podestà attira gli sguardi increduli degli abitanti. Solo per Emilio non è un selvaggio esotico da guardare con sospetto o curiosità, ma è Sandokan, e sarà il suo eroe. Quella del piccolo Emilio e del Ras etiope è una storia realmente accaduta.

La tessera di abbonamento ai 4 film è in vendita presso il Centro di Incontro di via Montegrappa, l’Arci Unitre o direttamente al cinema Vittoria prima delle proiezioni. Maggiori informazioni presso l’Arci Bra, via Audisio 5, tel. 0172-245901.