Eventi | 23 gennaio 2026, 10:24

Roccavione: due venerdì all'insegna della cultura in Biblioteca a Roccavione, stasera “Sfumature di giallo limone”

Venerdì 30 incontro con l’autore Ermanno Giraudo per il Giorno della Memoria

La Biblioteca Civica di Roccavione “Italo Calvino”, che sta sempre di più diventando un punto di riferimento per la cittadina e per tutta la vallata, propone due serate culturali aperte al pubblico, tra narrativa contemporanea e riflessione storica, in programma oggi e la prossima settimana presso la sede di Piazza Don Chesta 4.

La serata di oggi, venerdì 23 gennaio, alle 21, vede protagonista Lara Agnese, in un incontro dedicato a “Sfumature di giallo limone”: un appuntamento che invita il pubblico a entrare nell’universo del racconto e delle emozioni, richiamando l’idea che “i colori, come le emozioni, non sono mai puri ma portano sempre una sfumatura al loro interno”.

La settimana prossima invece, venerdì 30 gennaio, alle 20,45, la Biblioteca ospiterà Ermanno Giraudo, autore del romanzo storico “Isacco e le tredici stelle di David”, in un incontro dedicato al Giorno della Memoria 2026. Un viaggio nella memoria tra parole e testimonianze, arricchito da video storicitestimonianze dal vivo e letture di diari, per offrire alla comunità un momento di ascolto e riflessione. L'evento è organizzato dalla Biblioteca Civica “Italo Calvino” di Roccavione e promosso dal Comitato Incontri in Vetrina con il patrocinio del Comune di Roccavione.
 

