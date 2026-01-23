 / Scuole e corsi

Scuole e corsi | 23 gennaio 2026, 17:12

Un’opera da 7 milioni: la nuova ala dell’Istituto Vallauri di Fossano è realtà [FOTO e VIDEO]

L'ala è in uso già dal 7 gennaio, ma stamattina c'è stata l'attesa inaugurazione, con il taglio del nastro

Con l’inaugurazione di stamane, 23 gennaio, della nuova ala dell’Istituto di istruzione superiore Giancarlo Vallauri di Fossano, il complesso scolastico vive una “seconda giovinezza”.   

È stata però una cerimonia diversa dalle classiche di rito, in quanto le aule del nuovo comparto, i quasi 2mila studenti iscritti e i 250 professori, le vivono già dal 7 gennaio, data di riapertura della scuola dopo la pausa natalizia. 

La nuova ala, realizzata dall’impresa cuneese Fantino Costruzioni, seguita progettualmente dai tecnici e dagli uffici di competenza e presentata alle numerose autorità, ai giornalisti e anche agli ex allievi, è un immobile di quattro piani realizzato grazie ai fondi Pnrr. Per l’edificio di proprietà della Provincia di Cuneo, i costi complessivi dei lavori sfiorano i 7 milioni di euro.

Le aule e i laboratori didattici sono ripartiti quindi su quattro livelli: al -1 gli spazi di biologia e chimica, mentre al piano terra ci sono quelli di fisica, elettrotecnica e il laboratorio Volta.

Salendo di piano ancora la biblioteca, un’aula incontri e di sviluppo della realtà aumentata e virtuale. All'ultimo piano l’aula di disegno e il laboratorio Turing.

Del nuovo edificio, che ha riscosso i consensi di tutti i presenti, sono stati anche forniti tutti i dettagli. 

Proprio un paio di settimane fa, la nuova ala è stata anche apprezzata dai 37 studenti Erasmus provenienti da diverse località europee.

Visibilmente soddisfatto ed emozionato per il contributo da parte del Comune, della Provincia, della Regione e dei vertici di Governo Paolo Cortese, dirigente scolastico del Vallauri.

La nuova struttura all’avanguardia, finanziata con fondi Pnrr e con aule predisposte per l’isolamento termico e acustico, è un fiore all’occhiello non solo regionale, ma a livello nazionale ed europeo. – ha spiegato lo stesso Cortese -. La nostra sede scolastica raduna studenti non solo fossanesi. Basti pensare che provengono da Villastellone e Ceva, passando per Saluzzo e la Valle Varaita, ma anche da fuori regione. Per me è un sogno che si realizza, così come per i miei studenti e colleghi insegnanti. Ringrazio anche la ditta Fantino per aver concesso una viabilità scorrevole per gli studenti all’uscita dalla scuola alle 13.40, realizzando un’uscita strategica laterale”.

La struttura, come detto, è di proprietà della Provincia di Cuneo e quindi Luca Robaldo, suo presidente,non ha potuto che esprimere orgoglio per quest’opera realizzata nei tempi previsti.

“Siamo giunti alla terza tappa, che corrisponde a uno sviluppo edilizio nella nostra provincia, che porterà anche alla realizzazione di nuovi lavori previsti al liceo Ancina e ad  altri investimenti. La Provincia sta curando un piano pluriennale che prevede cinque nuove scuole, quattro nuove palestre e altri quattro piccoli interventi, il tutto ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza – ha affermato Robaldo - Su dieci progetti riconosciuti benevolmente, ben nove sono stati accettati, a dimostrazione dell’impegno e della qualità delle opere che si stanno realizzando. Nella nuova ala non si apprenderanno solo nozioni didattiche, ma anche la socialità e la vita. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, tutte le imprese che fanno rete con la scuola e anche i miei consiglieri regionali Davide Sannazzaro e Simona Giaccardi, nonché l’architetto Garro e l’ingegner Dogliani”.

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio: “Il Governo ha investito in opere per le scuole 11 miliardi di euro, di cui 700milioni in Piemonte, segno della grande attenzione verso l’edilizia scolastica e la formazione degli studenti. Ringrazio inoltre il ministro Valditara per aver imposto regole per l’utilizzo moderato dei cellulari e puntato sulla valorizzazione sempre degli studenti e degli insegnanti”.

Il sindaco fossanese Dario Tallone tra gli intervenuti, con la promessa che di fianco al Vallauri verrà realizzazione una nuova area parcheggio: “Grazie ai fondi Pnrr assistiamo alla realizzazione di una nuova grande opera. Ringrazio l’impegno costante del senatore Bergesio, del presidente della Provincia di Cuneo Robaldo e di tutte le maestranze per l’encomiabile lavoro svolto”.

Al tavolo dei relatori presenti anche il dirigente scolastico regionale Umberto Pelassa, che ha portato i saluti anche del direttore generale Ufficio scolastico regionale per il Piemonte Stefano Suraniti e il dirigente della Provincia Fabrizio Freni.

Cristiano Sabre

