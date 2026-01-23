Strade e ponti sicuri: la Provincia di Cuneo aggiorna Valle Grana su lavori e programmi

Giovedì 22 gennaio alle ore 18 presso la sede dell’Unione Montana Valle Grana il presidente della Provincia Luca Robaldo, il dirigente del settore Viabilità – reparti di Cuneo e Saluzzo Simone Nicola e il caporeparto Manutenzione di Cuneo Giovanni Odasso hanno presentato agli amministratori del territorio gli interventi realizzati e programmati dalla Provincia in Valle Grana. La Provincia di Cuneo prosegue infatti l’impegno per la messa in sicurezza e il miglioramento della rete viaria delle valle, con un insieme articolato di opere già concluse e di progetti in corso, finanziati attraverso risorse statali, regionali, Piano Nazionale Complementare Aree Interne e fondi propri dell’Ente.

Tra gli interventi completati, un ruolo centrale è stato svolto dal programma di consolidamento dei ponti, finanziati in gran parte dal cosiddetto “Decreto Ponti” (annualità 2022): gli interventi hanno riguardato complessivamente cinque manufatti lungo le strade provinciali 23 (in località Santa Maria della Valle nel comune di Valgrana e nella frazione Levata di Monterosso Grana), 250 (nelle frazioni San Pietro e Saretto di Monterosso Grana) e 112 (in località rio Lavato di Pradleves), per un importo contrattuale complessivo di circa 494 mila euro oltre IVA. In più casi si è operato su opere vincolate dalla Soprintendenza, con soluzioni tecniche rispettose del contesto storico e paesaggistico.

[L'intervento di Simone Nicola, dirigente del settore Viabilità – reparti di Cuneo e Saluzzo, e di Giovanni Odasso, caporeparto Manutenzione di Cuneo]

Per quanto concerne invece la riduzione del rischio idrogeologico sono stati effettuati lavori di consolidamento e messa in sicurezza della Sp 333 nel comune di Castelmagno, finanziati con economie regionali legate all’evento alluvionale del maggio 2008, per un importo di oltre 132 mila euro più IVA. Inoltre, a seguito degli eventi piovosi eccezionali del 16 e 17 aprile 2025, la Provincia è inoltre intervenuta con lavori di somma urgenza su diverse strade provinciali (23, 112, 250 e 333) nei comuni di Pradleves, Castelmagno e Monterosso Grana, con opere di ripristino delle reti paramassi, consolidamento di scarpate e realizzazione di scogliere in massi ciclopici.

Accanto agli interventi strutturali, numerosi sono stati anche i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati con risorse provinciali e con l’impiego delle maestranze dell’Ente. Le opere hanno interessato vari tratti delle strade provinciali che si intersecano in Valle Grana (nelle località Cavaliggi e San Matteo di Valgrana, a Montemale, nelle località Maruber, Santa Lucia, Saretto e concentrico di Monterosso Grana, nel territorio del Comune di Caraglio lungo la Sp 422), con interventi su cunette, banchine, barriere stradali, manti bituminosi e regimazione delle acque, anche in collaborazione con Comuni e gestori dei servizi.

Guardando al futuro, sono in corso progetti di rilevante importanza finanziati nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (annualità 2025), per un totale di oltre 424 mila euro. Gli interventi riguarderanno un tratto della Sp 333 verso il Santuario di Castelmagno, con la demolizione e ricostruzione di una struttura metallica di sostegno della carreggiata, e la Sp 112 nel tratto Pradleves-Campomolino, con il consolidamento di un ponte sul torrente Grana e di un muro di sostegno ammalorato.

Particolarmente significativo è infine il progetto di consolidamento del ponte sulla Sp 23 all’ingresso di Pradleves. L’intervento, che riguarda un manufatto vincolato dalla Soprintendenza, verrà finanziato dal Decreto Ponti-TER (annualità 2026–2027) e sarà articolato in due fasi: in primo luogo verrà posizionato un ponte provvisorio a valle di quello esistente per convogliare il traffico e consentire di effettuare il successivo consolidamento strutturale del manufatto storico, con soluzione tecniche da definire in accordo con la Soprintendenza.

Completano il quadro gli interventi di rifacimento dei manti bituminosi programmati per il 2026, che interesseranno tratti della Sp 333 nel comune di Castelmagno e soprattutto la Sp 23 nel centro abitato di Caraglio (via Roma), propedeutica alla successiva dismissione al Comune del tratto urbano della strada, per un’estensione di circa un chilometro.

[L'intervento di Luca Robaldo]

«Questo incontro in Valle Grana – ha sottolineato il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo – rappresenta il primo appuntamento di un format che intendiamo avviare nei prossimi mesi con tutte le Unioni montane e non solo. L’obiettivo è creare momenti strutturati di confronto per fare il punto sugli interventi di viabilità già realizzati dalla Provincia, condividere ciò che intendiamo mettere in campo nel prossimo futuro e, soprattutto, ascoltare le esigenze e i suggerimenti degli amministratori locali. Crediamo fortemente in un dialogo costante e costruttivo con i Comuni, perché solo attraverso il confronto diretto è possibile programmare interventi sempre più efficaci e rispondenti alle reali necessità dei territori».

L’importanza della collaborazione tra enti viene ribadita anche dal presidente dell’Unione Montana Valle Grana, Lorenzo Bono: «Desidero ringraziare il Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e i funzionari del settore viabilità, l’ing. Nicola e il geom. Odasso, presenti all’incontro con gli amministratori della Valle Grana. In questi ultimi anni sono stati realizzati numerosi interventi da parte dell’amministrazione provinciale sulle strade e sui ponti della nostra valle, e molti ancora sono in programma per l’anno in corso, a testimonianza della sinergia forte che esiste tre gli enti locali, l’Unione montana e la Provincia di Cuneo. Fondamentale è la collaborazione tra gli enti per programmare e realizzare interventi a favore della sicurezza stradale, a beneficio dei cittadini e delle nostre comunità soprattutto nei territori montani».