Cuneo: "Vivere nel Quotidiano" al Rondò dei Talenti

Oggi, sabato 24 gennaio, alle 15, si svolgerà presso il Rondò dei Talenti, in via Luigi Gallo 1 a Cuneo, il secondo appuntamento della rassegna VIVERE NEL QUOTIDIANO! – corpo, spazi e pensieri ideato da Calzaap! (Calza a pennello!) che invita a riscoprire i gesti e i momenti di ogni giorno trasformandoli in occasioni di ascolto, espressione e condivisione.



In giornata avrà corso una conferenza aperta al dialogo, curata dall'operatore artistico Domenico Olivero, per un pubblico giovanile e adulto, dai 15 anni in su.



L'incontro analizzerà, attraverso le arti visive, il rapporto degli esseri umani con l'alimentazione, un viaggio nella storia umana sui diversi approcci al cibo nelle epoche, attraversando le forme artistiche come le nature morte di Caravaggio o le opere più sperimentali del nostro presente, toccando temi come l'alimentazione artificiale o gli schemi alimentari.



Ogni laboratorio e conferenza produce una restituzione creativa, che i partecipanti potranno conservare come memoria personale dell’esperienza.



Tutte le attività sono prenotabili al sito https://rondodeitalenti.it/appuntamenti/



L'evento è stato reso possibile grazie al bando Attività al Rondò 2025/26 della Fondazione CRC