CALCIO ECCELLENZA / Cuneo-Pinerolo 6-0, le parole nel post gara di mister Bianco e dell’MVP Galfrè [VIDEO]

È finita 6-0 la partita tra l’AC Cuneo 1905 e il Pinerolo, valida per la 18a giornata del Campionato di Eccellenza.
A decidere la sfida dello stadio “Fratelli Paschiero” le doppiette di Galfrè (41’, 93’) e Gyimah (49’, 60’) e le reti di Nacci (69’) e Caristo (88’).
(Daniele Galfrè)
In classifica i biancorossi salgono a quota 35, mentre i torinesi rimangono all’ultimo posto con 2 punti.
Prossimo appuntamento per il Cuneo domenica 1° febbraio sul campo della Monregale, fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio “Comunale Piero Gasco” di Mondovì.