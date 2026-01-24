CALCIO ECCELLENZA / Cuneo-Pinerolo 6-0, le parole nel post gara di mister Bianco e dell’MVP Galfrè [VIDEO]

È finita 6-0 la partita tra l’AC Cuneo 1905 e il Pinerolo, valida per la 18a giornata del Campionato di Eccellenza.

A decidere la sfida dello stadio “Fratelli Paschiero” le doppiette di Galfrè (41’, 93’) e Gyimah (49’, 60’) e le reti di Nacci (69’) e Caristo (88’).

(Daniele Galfrè)

In classifica i biancorossi salgono a quota 35, mentre i torinesi rimangono all’ultimo posto con 2 punti.

Prossimo appuntamento per il Cuneo domenica 1° febbraio sul campo della Monregale, fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio “Comunale Piero Gasco” di Mondovì.

Le dichiarazioni dell’allenatore Danilo Bianco e dell’MVP Daniele Galfrè al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)

