CALCIO FEMMINILE SERIE B / Domani al "Paschiero" Freedom-Cesena

Ancora al “Paschiero”, per una prova di forza. Dopo il pari interno amaro con il Trastevere, la Freedom FC Women inizia il girone di ritorno della Serie B ospitando a Cuneo la terza forza del campionato, il Cesena: impegno difficile contro una compagine attrezzata e che, finora, ha dimostrato di avere qualità, ma non impossibile considerando che, nella prima metà di questa stagione, le biancoblu di mister Vincenzo De Martino, hanno lottato alla pari praticamente con tutti, puntando sul bel gioco e sulla voglia di non mollare mai (guadagnandosi per ora un buon settimo posto). Domenica 25 gennaio all'ora di pranzo (fischio d'inizio alle 12), quindi, le cuneesi proveranno a mettere in campo tutte le proprie caratteristiche per conquistare un risultato positivo.

L'AVVERSARIA – Il Cesena di Roberto Rossi è attualmente terza in classifica: le bianconere hanno totalizzato 27 punti in 13 partite, frutto di 9 vittorie e 4 sconfitte. Nella rosa emiliana troviamo, oltre a conferme importanti come quelle, fra le altre, di Di Luzio, Groff e Serafino, ricordiamo giocatrici quali l'ex Parma Sara Zappettini; Carola Zannini e Giada Catena (arrivate dalla Roma); Martina Cocino, Marta Zamboni e l'ex Freedom di giornata Giulia Bison. Nell'ultimo turno il Cesena ha espugnato Frosinone 1-2 grazie a Di Luzio e Milan. Nel precedente stagionale, al debutto in campionato, le emiliane ebbero la meglio: 3-1 con la tripletta di Ferin e la rete di Errico.

Precedenti in Serie B: 2 vittorie Freedom, 1 pareggio, 2 vittorie Cesena.

Ex: Silvia Zanni (Freedom); Giulia Bison (Cesena)



Freedom FC Women-Cesena si disputerà domenica 25 gennaio alle ore 12, con biglietteria aperta dalle 11: dirigerà l'incontro il sig. Giacomo Pasquetto della sezione di Crema, coadiuvato dagli assistenti Andrea Boccadamo e Mattia Malerba di Cinisello Balsamo. Il match sponsor di Freedom-Cesena è Sicom Spa, azienda leader nella produzione e vendita di containers e casse intermodali.

SERIE B FEMMINILE – Il programma della quattordicesima giornata (Domenica 25 gennaio 2026 ore 14.30)

Arezzo-Vicenza 3-1

Freedom FC Women-Cesena

Como 1907-Bologna

Frosinone-Lumezzane

RES Donna Roma-Venezia

San Marino Academy-Brescia

Trastevere-Hellas Verona

Classifica

Como 34, Lumezzane 29, Cesena 27, Bologna 26, RES Donna Roma 20, Brescia 20, Freedom FC Women 19, Arezzo 18*, Frosinone 17, Hellas Verona 15, Vicenza 14*, San Marino Academy 9, Trastevere 5, Venezia 5.

*una partita in più