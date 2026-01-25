 / Ciclismo

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Ciclismo | 25 gennaio 2026, 09:12

Irene Cagnazzo sul podio nella gara del Grand Prix San Salvador 2026

La ciclista braidese ha conquistato un ottimo terzo posto

Irene Cagnazzo sul podio nella gara del Grand Prix San Salvador 2026

Con il Grand Prix San Salvador 2026 prosegue l’intensa sequenza di gare organizzate in El Salvador. 

La gara di un giorno, di categoria UCI 1.1, svoltasi nel pomeriggio di ieri 24 gennaio, si è chiusa con l’arrivo, solitario e vittorioso, della britannica Francesca Hall

La portacolori della Cogeas Roland è riuscita a staccare di una ventina di secondi l’ucraina Yuliya Biriukova (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) e l’italiana Irene Cagnazzo, in gara con la maglia della Vini Fantini-Bepink, che sale quindi così sul podio di giornata. Fra le migliori anche Giorgia Vettorello (Cogeas Roland), sesta a passare sotto lo striscione del traguardo.

Un grande risultato e un meritatissimo podio per l'atleta braidese .

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium