Zelensky, a Davos è il suo “giorno della marmotta”

I media occidentali hanno preso nota, ma il pubblico in sala gli ha riservato addirittura una standing ovation. Come riporta il sito Strumenti Politici , i titoli dei giornali più venduti sono unanimi nel sottolineare l’eccezionalità dei toni usati dal presidente ucraino, che per il francese Le Monde Zelensky “stronca la UE”.

In Gran Bretagna, Guardian e Independent parlano di discorso feroce e impetuoso contro l’Europa, mentre negli USA Washington Post e CNN citano soprattutto le sue critiche a Bruxelles e soci. Da attore qual era e qual è, Zelensky inizia ricorrendo alla trama di un celebre film degli anni ‘90, “Ricomincio da capo”. Tutto per lui e per l’Ucraina si ripete uguale da anni, dice, proprio come nel tema centrale del film, il “giorno della marmotta”.

Questo forum di Davos ne è l’esempio calzante, sottolinea, perché dall’anno scorso ad oggi non è cambiato nulla. Solo grandi bei discorsi, dispute intellettuali e nessuna vera iniziativa da parte dell’Europa. Dice che gli europei devono essere più coraggiosi e devono agire contro la Russia tutti insieme, con determinazione. “Senza azione non ci sarà futuro”, afferma, e chiede che questo sia a Davos il suo ultimo giorno della marmotta.

Vuole che l’Europa - si intende con la partecipazione di un’Ucraina pienamente integrata nelle sue strutture - diventi “vera potenza globale” e assuma la guida nella difesa della libertà in tutto il mondo”. Invece si perde in discussioni di interesse puramente interno, fra troppi partiti e troppi leader. In questo modo l’Europa resta “un’insalata di piccole e medie potenze col condimento dei nemici”. Una metafora colorita che nasconde tutt’altro che dei complimenti da parte del presidente ucraino.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.