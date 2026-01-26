A Villanova Mondovì la festa annuale del Gruppo Alpini [FOTO]

Un momento di festa, ma soprattutto di ringraziamento quello che ieri, domenica 25 gennaio, ha visto protagonisti gli Alpini del Gruppo di Villanova Mondovì, il più numeroso della sezione ANA Monregalese.

"Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale, un sincero e profondo ringraziamento alle penne nere per tutto quello che fanno a favore della nostra comunità - il messaggio del sindaco, Roberto Murizasco -. Grazie per quanto avete fatto finora, per l’impegno che dimostrate ogni giorno e per ciò che continuerete a fare in futuro, dando prova di una delle vostre qualità più preziose: essere sempre prestnti nel momento del bisogno".

La Festa annuale del Gruppo Alpini di Villanova Mondovì, intitolato alla Medaglia d’Oro Michele Filippi, è stata accompagnata dalle note della Fanfara Alpina Monregalese, con il corteo che ha onorato il Monumento dell’Artigliere e successivamente quello Monumento ai Caduti con le tradizionali corone d'alloro.

Gli Alpini hanno poi partecipato alla Santa Messa nella Chiesa di San Lorenzo e al pranzo sociale all’Osteria “Cavallo Rosso”.

Il riconfermato capo gruppo Massimo Sevega ha infine ringraziato tutti gli Alpini del gruppo di Villanova, sempre disponibili e pronti a offrire il loro aiuto.

"Il direttivo è pronto a lavorare con impegno per i prossimi tre anni - ha concluso -, sappiamo di poter contare su di voi ogni volta che c’è bisogno di una mano concreta per portare avanti le attività. Per questo vi sono davvero grato".