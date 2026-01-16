Rinnovato il direttivo del Gruppo Alpini di Villanova Mondovì

Si sono tenute domenica 4 gennaio, presso i locali della sede degli Alpini – Gruppo di Villanova, in concomitanza con la tradizionale riunione annuale dei soci, le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo che guiderà il gruppo nel prossimo triennio.

La partecipazione alle votazioni è stata particolarmente significativa: circa un centinaio di soci ha preso parte al voto, esprimendo la propria preferenza tra 17 candidati in corsa per entrare a far parte del nuovo direttivo. Un dato che conferma il forte senso di appartenenza e l’interesse attivo dei soci verso la vita del gruppo.

Al termine dello scrutinio è stato ufficialmente composto il nuovo Consiglio Direttivo, composto da 13 Alpini, e che resterà in carica fino alla fine del 2028.

Alla guida del gruppo è stato riconfermato capogruppo Massimo Sevega, nel ruolo di vice capogruppo sono stati nominati gli Alpini Gianluca Airaldi e Andrea Bruno.

I consiglieri del Gruppo sono: Silvano Basso, Vincenzo Basso, Mauro Bergerone, Mario Blengino, Ivano Dalmasso, Daniele Danna, Lorenzo Gallo, Davide Marchisio, Livio Ramondetti e Roberto Somà.

L’incarico di segretario e tesoriere è stato nuovamente affidato, come membro esterno del direttivo, al socio Mauro Barberis, che ricopre anche il ruolo di referente del gruppo presso la Sezione ANA di Mondovì.

Come nel precedente mandato, sono stati riconfermati quali referenti del rifugio alpino “B. Merlo” della Balma gli Alpini Gianluca Airaldi e Vincenzo Basso.

"Sono contento e orgoglioso – ha commentato a caldo il capogruppo Sevega – del fatto che, sostanzialmente, i consiglieri del direttivo uscente siano stati tutti riconfermati, a eccezione di Claudio Ambrogio, sostituito dal neo eletto Mario Blengino. Questo è un segnale molto positivo che testimonia la piena fiducia dei soci nei confronti del lavoro svolto. Si apre ora un nuovo triennio ricco di impegni, che il direttivo, con il supporto di tutti i soci, è pronto ad affrontare con entusiasmo".

Tra i primi appuntamenti ufficiali che vedranno impegnato il nuovo Consiglio Direttivo la partecipazione alla celebrazione commemorativa della battaglia di Nowo Postojalowka, in programma domenica 18 gennaio a Ceva.

Un momento particolarmente sentito sarà inoltre la Festa annuale del Gruppo Alpini di Villanova Mondovì, intitolato alla Medaglia d’Oro Michele Filippi, in programma domenica 25 gennaio.

La giornata avrà inizio alle 8.30 con l’adunata presso la sede del Gruppo in via Orsi per la tradizionale colazione alpina. Alle 9.20 è prevista la sfilata con la Fanfara Alpina Monregalese, con deposizione delle corone al Monumento dell’Artigliere e successivamente al Monumento ai Caduti. Alle 10.30 verrà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa di San Lorenzo e la manifestazione si concluderà con il pranzo sociale alle 12.30 presso l’Osteria “Cavallo Rosso”.

Il capogruppo ha inoltre ricordato che è in corso il rinnovo del tesseramento 2026, invitando sia i soci attuali sia chi, pur non avendo svolto il servizio militare negli Alpini, condivide e sente propri i valori alpini ad avvicinarsi al gruppo.

Un appello particolare è rivolto ai soci “aggregati”, invitati a partecipare attivamente alla vita associativa: per i più meritevoli esiste infatti la possibilità di ottenere il riconoscimento di “Amico degli Alpini”, titolo particolarmente ambito.

Al momento il Gruppo villanovese annovera due “Amici degli Alpini”: il signor Sebastiano Bruno e il signor Michele Ambrogio, nominati in occasione della Festa Sezionale svoltasi nel 2025 proprio a Villanova.

Il neo eletto capogruppo Massimo Sevega ha infine ringraziato tutti i soci che hanno partecipato alle votazioni, augurando buon lavoro ai membri del nuovo Consiglio Direttivo e auspicando un triennio all’insegna dell’impegno, della collaborazione e delle soddisfazioni.