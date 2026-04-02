CSVnet Piemonte lancia “Sei migliore di prima”

CSVnet Piemonte, insieme ai 5 centri di servizio che operano sul territorio regionale, lancia la campagna di sensibilizzazione “Sei migliore di prima”, un progetto nato per promuovere la cultura del volontariato attraverso una narrazione inedita, autentica e priva di retorica.

Originariamente ideata da VolTO (Centro Servizi per il volontariato di Torino), la campagna viene ora estesa su scala regionale da CSVnet Piemonte con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più ampio, con un focus particolare sulle nuove generazioni.

Il cuore pulsante dell’iniziativa è una riflessione lucida e diretta, pronunciata da tre diversi volontari: “Non sei migliore degli altri se fai volontariato. Sei migliore di prima”. Questa frase diventa il manifesto di un nuovo modo di raccontare l’impegno sociale: non più inteso come atto di eroismo o autocelebrazione, ma come uno strumento concreto di evoluzione individuale.

La campagna scardina i cliché del volontariato "mitizzato", proponendolo invece come un’opportunità di sviluppo: un contesto in cui è possibile potenziare le proprie competenze trasversali, migliorare le capacità relazionali e organizzative e acquisire nuove abilità spendibili tanto nella vita privata quanto nel percorso professionale.

CSVnet Piemonte ha scelto di adottare un registro comunicativo chiaro e privo di sovrastrutture, pensato per parlare direttamente ai giovani. L’invito è quello di guardare al volontariato come a un’esperienza quotidiana e accessibile, capace di arricchire il carattere e consolidare il proprio bagaglio di competenze, in un'ottica di confronto esclusivamente con se stessi.

Attraverso questa campagna, CSVnet Piemonte invita tutta la cittadinanza a esplorare le opportunità di impegno sociale presenti sul territorio. Il volontariato si conferma così un pilastro fondamentale per il rafforzamento della comunità e per il benessere collettivo.

Per scoprire le opportunità di volontariato più vicine e iniziare il proprio percorso, è possibile visitare la sezione orientamento al volontariato sul sito www.csvcuneo.it