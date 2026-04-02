Emmaus Cuneo in campo per il Sudan

Emmaus Cuneo organizza due iniziative di sensibilizzazione e di solidarietà con il Sudan in collaborazione con Apice, Comunità Papa Giovanni XXIII, Coordinamento Pace e Disarmo Cuneo, Diocesi di Cuneo-Fossano, Donne in Cammino per la Pace, Micò, Orizzonti di Pace, Qui e Là Boves, Scuola di Pace Boves, Associazione Sentieri di Pace Boves:

Giovedì 9 aprile alle ore 21.00 presso il CDT di Largo Barale 1 a Cuneo, incontro con padre Diego Dalle Carbonare, superiore provinciale dei Comboniani in Egitto e Sudan, sul tema: “Sudan: guerra, commercio delle armi e catastrofe umanitaria”.

Sabato 11 aprile vendita straordinaria di solidarietà per il Sudan presso i mercatini solidali dell’usato di:

Boves, via Mellana 55: ore 9.00-12.00 e 14.30-18.30 (nell’occasione sconti fino al 50% in alcuni settori)

Cuneo, via Dronero 6: ore 15.30-19.00

Mondovì, piazza San Pietro 1: ore 9.00-12.30 e 15.00-19.00

Il ricavato della vendita andrà interamente alla popolazione civile del Sudan attraverso le iniziative dei Padri Comboniani.

Il Sudan attraversa da molto tempo una situazione catastrofica, con una guerra civile in atto e milioni di vittime dirette e indirette del conflitto. Tutto questo avviene nel silenzio assordante della comunità internazionale e con un scandaloso commercio delle armi che lucra sul dolore e sulla morte di vittime innocenti, incolpevoli e in balia di una situazione tragica e, al momento, senza sbocchi.

Emmaus e le altre realtà della società civile cuneese aderenti intendono, con queste iniziative, porre l’attenzione sulla situazione del Sudan e compiere gesti concreti di solidarietà per la popolazione civile vittima del conflitto.

Ingresso libero – Info: emmaus@cuneo.net – www.emmauscuneo.it – Tel. 0171 387834 – Social: Emmaus Cuneo