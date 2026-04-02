Cuneo, al Teatro Toselli "Firme d’Autore" accendono i riflettori sulle cure palliative

Le parole dei grandi poeti della canzone italiana e l’impegno per la dignità della vita si incontrano in una serata d’eccezione. Il prossimo 26 aprile, alle ore 20:30, il Teatro Toselli di Cuneo ospiterà il concerto delle Firme d’Autore. Non si tratterà soltanto di un evento musicale di alto profilo, ma di una vera e propria maratona di solidarietà: l’intero ricavato sarà infatti devoluto all'associazione La Cura dello Sguardo, per sostenere la cultura e l'operatività delle cure palliative sul territorio.

Sul palco, la band Firme d’Autore celebrerà i suoi quasi dieci anni di attività con un repertorio che è un vero e proprio viaggio nella storia musicale del Paese. Nata nel 2018, la formazione guidata da Mauro Morello e dalla figlia Francesca (voce femminile del progetto) ha saputo costruire nel tempo un’identità artistica solida e riconoscibile. Accompagnati da Stefano Manfrinato (tastiere), Davide Damilano (basso), Gigi Secchi (batteria), Alberto Valinotti e Dario Calandri (chitarre), i Morello portano in scena un’esecuzione magistrale dei capolavori di artisti che hanno rivoluzionato la musica italiana.

Un repertorio d'eccellenza La scaletta è un'attenta selezione di brani che spaziano dagli anni '70 ai primi anni 2000. Dalle narrazioni epiche di Fabrizio De André e Francesco De Gregori alla profondità lirica di Ivano Fossati e Lucio Battisti, passando per l’energia di Ivan Graziani e le storiche composizioni di PFM, New Trolls e Pooh. Non mancheranno incursioni nel rock d’autore di Ivan Graziani ed Eugenio Finardi, fino alle atmosfere sognanti di Roberto Vecchioni, Ron ed Enrico Ruggeri. Ogni brano è presentato con arrangiamenti ricercati e moderni, capaci di rispettare l’anima originale dell’autore pur offrendo una veste sonora contemporanea e coinvolgente.

Solidarietà e Territorio L'aspetto centrale dell'evento è il suo profondo legame con la solidarietà. La scelta di donare tutto il ricavato a La Cura dello Sguardo conferma la vocazione delle Firme d’Autore nel mettere l'arte al servizio del bene comune. L’associazione La Cura dello Sguardo opera con l’obiettivo di portare sollievo, assistenza e vicinanza a chi affronta la fase avanzata della malattia. Sostenere le cure palliative significa oggi più che mai abbracciare una filosofia di cura che non guarda solo alla patologia, ma alla persona nella sua interezza. "Curare quando non si può più guarire" è la missione che l'associazione persegue, garantendo che il fine vita sia vissuto con la massima dignità possibile, riducendo la sofferenza fisica e offrendo un sostegno psicologico e umano fondamentale sia ai pazienti che alle loro famiglie. Partecipare a questo evento significa contribuire direttamente all'acquisto di attrezzature, alla formazione di volontari e alla sensibilizzazione su un tema che tocca profondamente la nostra comunità. L’evento patrocinato dal Comune di Cuneo e dall’AslCN1.

Modalità di partecipazione:

La solidarietà è il motore di questa iniziativa: l’ingresso allo spettacolo prevede una donazione libera a partire da 10 euro. Per partecipare è necessario registrarsi preventivamente attraverso il sito ufficiale dell’associazione La Cura dello Sguardo. Ogni singola donazione sarà destinata ai progetti di assistenza e alla diffusione della cultura delle cure palliative, trasformando una serata di musica in un aiuto concreto per chi ha più bisogno di non essere lasciato solo.

INFO E PRENOTAZIONI:

Informazioni: Mauro Morello 3408243371

Registrazioni su: www.lacuranellosguardo.it/prenotazione oppure: CUNEO: Il Podio Sport BUSCA: Manfrinato Gioielli SALUZZO: L'Ortica Libreria Indipendente