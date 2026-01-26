CALCIO ECCELLENZA / Albese-Pro Dronero 2-2: Rosso, Caridi, Russo, Redi e Gomez nel post match [FOTO e VIDEO]

È finita 2-2 la partita tra Albese 1917 e Pro Dronero, valida per la 18ª giornata del campionato di Eccellenza.

Gli ospiti si sono portati in vantaggio con Piretro (45’+2), poi i padroni di casa hanno pareggiato con Gomez (45’+3) e operato il sorpasso con Redi (61’); la rete del definitivo 2-2 è stata firmata da Tuninetti (65’).

In classifica i langaroli salgono a 35 punti, mentre i biancorossi a quota 16.

Nel prossimo turno di campionato l’Albese farà visita al Fossano (“Stadio Angelo Pochissimo”), mentre la Pro Dronero ospiterà il Chieri (“Stadio Filippo Drago”): fischio d’inizio per entrambe alle 14:30.

Le dichiarazioni degli allenatori Giancarlo Rosso e Antonio Caridi al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)



I commenti degli albesi Russo, Redi e Gomez nel post gara (GUARDA IL VIDEO)