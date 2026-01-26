 / Sport

Sport | 26 gennaio 2026, 09:40

CALCIO ECCELLENZA / Albese-Pro Dronero 2-2: Rosso, Caridi, Russo, Redi e Gomez nel post match [FOTO e VIDEO]

L’allenatore albese: “Non siamo stati attenti ai dettagli e lo abbiamo pagato”

Giancarlo Rosso, allenatore Albese

È finita 2-2 la partita tra Albese 1917 e Pro Dronero, valida per la 18ª giornata del campionato di Eccellenza.

Gli ospiti si sono portati in vantaggio con Piretro (45’+2), poi i padroni di casa hanno pareggiato con Gomez (45’+3) e operato il sorpasso con Redi (61’); la rete del definitivo 2-2 è stata firmata da Tuninetti (65’).

In classifica i langaroli salgono a 35 punti, mentre i biancorossi a quota 16.

Nel prossimo turno di campionato l’Albese farà visita al Fossano (“Stadio Angelo Pochissimo”), mentre la Pro Dronero ospiterà il Chieri (“Stadio Filippo Drago”): fischio d’inizio per entrambe alle 14:30.

Le dichiarazioni degli allenatori Giancarlo Rosso e Antonio Caridi al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)


I commenti degli albesi Russo, Redi e Gomez nel post gara (GUARDA IL VIDEO)

Antonio Caridi, allenatore Pro Dronero

Federico Gabri Gomez, attaccante Albese

Giovanni Russo, portiere Albese

Tommaso Redi, centrocampista Albese

Samuele Bernardi

