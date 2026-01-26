 / Sport

Sport | 26 gennaio 2026, 09:57

TENNISTAVOLO / Bronzo per i verzuolesi Alice Rivoira e Simone Garello nel torneo giovanile di Terni

Nel prossimo weekend riprendono i campionati nazionali e regionali a squadre

Nell’ultimo weekend era in programma a Terni un torneo nazionale giovanile che ha visto tra i protagonisti Alice Rivoira e Simone Garello

I due giovani pongisti verzuolesi hanno infatti conquistato la medaglia di bronzo nelle rispettive categorie. 

Alice è salita sul 3° gradino del podio nella categoria Under 13 al termine di una bella gara nella quale si è distinta anche Marta Garello che ha conquistato un ottimo 5° posto.

Simone ha invece conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Under 19. Il portacolori dell’A4 si è arreso solo in semifinale al triestino Erik Paulina, che si è poi aggiudicato il torneo. Questi risultati sono sicuramente di buon auspicio in vista dei Campionati Italiani giovanili.

Nel prossimo weekend riprendono invece, con la prima giornata del girone di ritorno, i campionati nazionali e regionali a squadre.

cs

