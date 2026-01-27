Il liceo de Amicis fa memoria della Shoa [VIDEO]

Il liceo de Amicis ha fatto memoria dell’Olocausto in un breve reading letterario musicale a cura dei suoi studenti in un intervallo scolastico di martedì 27 gennaio.

Nella sede di via Barbaroux. Accompagnati dai docenti Gaetano Golia, dalla voce di Maria Ravera, dalle vicepresidi Viola, Combale, Pulvirenti, Brondello e dal dirigente scolastico Carlo Garavagno alla fisarmonica, gli studenti, alcuni con i loro strumenti musicali, hanno ricordato non solo l’Olocausto ma anche tutte le discriminazioni ed i diritti negati nelle tante periferie geografiche ed esistenziali delle 59 guerre mondiali a pezzi che si stanno combattendo nel mondo. Alcuni canti tra cui “La pace sia con voi - Hevenu shalom aleichem”, antico canto ebraico di fratellanza e sorellanza hanno accompagnato le letture preparate dagli studenti.

Per una scuola che non vuole fornire solo competenze professionali, ma formare menti libere, aperte all’umanità ed al modo in cui si abita il mondo.