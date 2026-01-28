Assemblea annuale per gli alpini di Rocca Cigliè, nel ricordo del compianto Cristian Baricalla

Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea annuale dei soci del Gruppo Alpini di Rocca Cigliè, un momento importante di partecipazione e condivisione, dedicato agli adempimenti associativi e al rinnovo delle tessere.

L’incontro è stato anche l’occasione per un commosso ricordo dell’ex capogruppo Cristian Baricalla, recentemente scomparso. A testimonianza del forte legame che lo univa al Gruppo e ai valori alpini, presso la sede è stata collocata una sua fotografia che lo ritrae durante un raduno nazionale, simbolo del suo orgoglio di appartenenza e della sua costante presenza nella vita associativa.

Il nuovo capogruppo, Francesco Ferrua, nel suo intervento ha voluto ricordare Cristian Baricalla come un Alpino autentico, animato da una profonda passione per il Gruppo e da un impegno sincero e generoso a servizio della comunità, sottolineando quanto il suo esempio continui a rappresentare un punto di riferimento per tutti i soci.

Nel corso dell’assemblea è stato inoltre dato il benvenuto a un nuovo iscritto, David Grosso, accolto con piacere dal Gruppo. Il capogruppo Ferrua ha espresso parole di augurio e incoraggiamento, sottolineando l’importanza dell’ingresso di nuove forze per garantire continuità e futuro all’attività alpina sul territorio.

Infine, è emersa la volontà condivisa di organizzare, nel prossimo futuro, attività ed eventi per onorare la memoria di Cristian Baricalla e mantenere vivo il ricordo del suo contributo umano e associativo.

Il Gruppo Alpini di Rocca Cigliè rinnova così il proprio impegno a custodire i valori di solidarietà, amicizia e servizio che hanno sempre contraddistinto l’opera di Cristian Baricalla e di tutti gli Alpini.