Confapi Cuneo propone due seminari su energia e welfare aziendale

Confapi Cuneo rinnova il proprio impegno al fianco delle imprese del territorio con due appuntamenti formativi di grande rilievo, in programma mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio presso la sede dell'associazione in corso Nizza n°16, a Cuneo.

Il primo incontro, dal titolo "Nuova dichiarazione di consumo energia elettrica: guida operativa", è in programma mercoledì 4 febbraio dalle ore 10 alle 12.30. Organizzato in collaborazione con l'Ufficio ADM Piemonte 4 – Cuneo, il seminario approfondirà le novità introdotte dal D.Lgs. n. 43/2025 sulla gestione delle dichiarazioni di consumo di energia elettrica e gas naturale, in vigore dal 1° gennaio 2026.

All'incontro, che si terrà in presenza e online, interverranno il presidente di Confapi Cuneo e dell'Unione Ambiente & Energia Massimo Marengo e, per l'Agenzia delle Dogane di Cuneo, Marina Revello dell'Area Servizi di Supporto e Relazioni con il pubblico, Luisa Balsamo dell'Area Autorizzazioni, Atti e Contabilità, Enrica Viglione e Santi Pulvirenti dell'Area Verifiche Accise e Antifrode. A coordinare gli interventi sarà la direttrice di Confapi Cuneo Chiara Carlini.

Il secondo appuntamento, dal titolo "Welfare aziendale: le nuove opportunità per le imprese", si terrà giovedì 5 febbraio dalle ore 17.30 alle 19.

Gianluca Brizio, CEO di Welfare Aziendale Italia, illustrerà i nuovi benefit previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che nel 2026 raggiungeranno un valore fino a 250 euro annui per dipendente, con particolare attenzione ai CCNL Unionmeccanica e Metalmeccanica. Saranno inoltre approfonditi i vantaggi fiscali e contributivi per le imprese e gli strumenti per valorizzare dipendenti, collaboratori e amministratori.

Ai partecipanti verrà offerta la gestione gratuita degli importi welfare CCNL 2026 tramite la piattaforma WAI, oltre a una consulenza personalizzata per l'implementazione di piani welfare aziendali. L'incontro si concluderà con un momento conviviale.