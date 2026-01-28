Cuneo dice addio alla carta d'identità cartacea, il Comune avvisa i 7mila cittadini interessati

Sono state consegnate a Poste Italiane venerdì scorso, 23 gennaio, altre 600 lettere per avvisare i cittadini della necessità di sostituire la carta di identità cartacea con la CIE, la carta di identità elettronica.

Come disposto dal Ministero dell’Interno, dal 3 agosto 2026 infatti i documenti d’identità cartacei rilasciati dai Comuni italiani, anche se non scaduti, non saranno più validi. Ovviamente, non sarà possibile utilizzare la carta di identità cartacea neanche per recarsi all’estero.

Diviene quindi necessario, entro e non oltre tale data, sostituire il documento cartaceo con quello elettronico.

Il Comune di Cuneo ha quindi deciso di inviare ai circa 7.000 cittadini ancora provvisti di documento cartaceo una lettera in cui si segnala la scadenza del 3 agosto e le modalità per prenotare l’appuntamento agli sportelli dell’Anagrafe. Le prime spedizioni hanno visto partire 1.000 lettere (iniziando da coloro che hanno il documento con la scadenza più ravvicinata), mentre le successive verranno inviate nelle prossime settimane, in modo da evitare un sovraccarico delle prenotazioni e garantire un afflusso il più possibile ordinato agli sportelli.

Ricordiamo che la sostituzione del documento cartaceo con quello elettronico può essere effettuata in qualsiasi momento, a prescindere dalla data di scadenza indicata sul retro della carta tradizionale.

I residenti a Cuneo possono prenotare l’appuntamento sul sito del Comune (al link: https://prenotazioni.comune.cuneo.it/servizi/prenotazioni/?idservizio=1902 ), oppure telefonando allo 0171-444.444 in orario d’ufficio.

Per chi avesse difficoltà a recarsi in Comune nei consueti orari di apertura, verranno organizzate delle giornate “open day”, in cui sarà possibile recarsi in comune senza la necessità della prenotazione. Gli Open day saranno organizzati a partire dal mese di febbraio in date che saranno definite a breve (e di cui verrà data ampia comunicazione).

Per evitare attese eccessive in prossimità della data di scadenza, s’invitano quindi i residenti che non hanno ancora provveduto al passaggio alla CIE a programmare per tempo il proprio appuntamento.