Attualità | 28 gennaio 2026, 11:43

Il prefetto di Cuneo Savastano: "Controlli intensificati e mirati nei locali, la cultura della sicurezza non è semplice burocrazia" [FOTO e VIDEO]

Martedì si è svolta la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata per pianificare le ispezioni su direttiva del Ministero dell'Interno a seguito dei tragici eventi di Crans Montana

"Le regole ci sono ma vanno rispettate". Sono le parole utilizzate dal prefetto di Cuneo Mariano Savastano per introdurre l'incontro con la stampa all'indomani della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata per pianificare i controlli nei locali su direttiva del Ministero dell'Interno a seguito dei tragici eventi di Crans Montana.

Nessuna "stretta" particolare ma i controlli, già esistenti, verranno "intensificati" e saranno sempre più "mirati", con attenzione particolare alle strutture che da semplici bar o ristoranti si trasformano in discoteche o sale da ballo improvvisate. 

L'obiettivo principale è quello di dare vita ad una cultura della sicurezza che coinvolga tutti, dai titolari dei locali al personale, fino agli stessi clienti. 

Nei prossimi giorni (primo incontro mercoledì 4 febbraio) il prefetto si siederà di nuovo al tavolo con amministratori, comandanti di polizia locale, rappresentanti delle pro loco per due specifici incontri formativi, in modo da chiarire le norme da rispettare e fare rispettare.

Coinvolte, oltre alle forze dell'ordine, anche le associazioni di categoria, rappresentate in prefettura da Giorgio Chiesa (presidente dell’Associazione Albergatori ed Esercenti Turistici della Provincia) a cui è stato chiesto esplicitamente di esercitare specifiche "pressioni" ai propri associati, e segnalare, nel caso, coloro che non rispettano le regole.

Le dichiarazioni del prefetto Mariano Savastano a margine della conferenza stampa (GUARDA IL VIDEO)

