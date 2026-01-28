Lutto nel Monregalese per la scomparsa di Dario Guido Amaranto, ex cantoniere e storico figurante del presepe di Pianvignale

Profondo lutto nel Monregalese per la scomparsa di Dario Guido Amaranto, che si è spento all'età di 74 anni.

Pensionato, ex cantoniere provinciale, era conosciutissimo in Valle Ellero per la sua abilità nell’intrecciare il vimini.

Passione che lo caratterizzava anche nei panni di figurante nelle rappresentazioni del Presepe Vivente di Pianvignale che, proprio in queste ore, lo ricorda: “Una triste giornata per la nostra comunità; purtroppo ci ha lasciato Dario Amaranto, storico personaggio del nostro presepe. Con profonda commozione ci uniamo al dolore della famiglia".

Nato a Bergamasco (AL) il 16 giugno 1951, Amaranto era stato assunto in Provincia il 1° giugno 1989, a seguito di concorso, in qualità di cantoniere di ruolo presso il Reparto di Mondovì, dove ha prestato servizio con dedizione e professionalità fino al pensionamento, avvenuto il 31 dicembre 2007.

Il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, a nome dell’Amministrazione Provinciale, esprime la propria vicinanza e le più sentite condoglianze ai familiari, ai colleghi e a quanti lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso degli anni di servizio.

Lascia la moglie Maria Grazia Rossi, i figli Edoardo e Luigi e i parenti tutti.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, giovedì 29 gennaio alle 20, nella parrocchia di San Lorenzo a Villanova Mondovì dove, venerdì 30 gennaio alle 15, si terranno i funerali.