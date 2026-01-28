Risveglio bianco in Granda: due metri di neve a Limone Piemonte, diramata allerta gialla per rischio valanghe

Risveglio in bianco per la Granda, da Ormea a Limone Piemonte dove, stando alle ultime rilevazioni dell'Arpa Piemonte il livello di neve caduta al suolo in località Pancani è di 2 metri.

Anche nel cuore del paese gli accumuli sono stati impianti, superando i 40 centimetri.

Sempre in Val Vermenagna, la stazione di Palanfrè, piccola borgata nel comune di Vernante, ha registrato in mattinata 170cm di neve al suolo, situazione simile in Valle Stura, ad Argentera (125 centimetri).

Nel Monregalese e in Val Tanaro la rivelazione della stazione di Ormea (in località Stanti) in mattinata segnalava 180 centimetri di neve al suolo.

Meno rilevanti gli accumuli nelle Langhe, dove la stazione di Feisoglio ha registrato 15 centimetri.

Per la giornata di oggi, mercoledì 28 gennaio, l'Arpa Piemonte ha diramato allerta gialla per valanghe nel Cuneese (in particolare Val Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura). Nel pomeriggio sono previste deboli precipitazioni residue sul Piemonte nord-orientale, con quota neve a circa 800-1000 m; sul resto della regione si apriranno schiarite a partire da sud-ovest. Domani mattina formazione di locali nebbie e possibili gelate in pianura e sulle zone collinari, specie nelle zone con neve al suolo e laddove il cielo si manterrà sereno.